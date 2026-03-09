ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರ ಆಪ್ತರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಗೆಳತಿ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಡೆಲ್ ಅದಿತಿ ಹುಂಡಿಯಾ ಅವರು ಕೂಡ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಅದಿತಿ ಹುಂಡಿಯಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್, ಕೆಂಪು ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ, ಅದಿತಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅದಿತಿ ಹುಂಡಿಯಾ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಲು ಅವರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿತು.
ಅದಿತಿ ಹುಂಡಿಯಾ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿ. ಅವರು 2017 ರಲ್ಲಿ ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 2018 ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ದಿವಾ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ಅದಿತಿ ಹುಂಡಿಯಾ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಇದ್ದರೂ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಅದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಅಜ್ಜ ಸ್ವತಃ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು, ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ ಹಾಕಿದರು. "ಇಶಾನ್ ಯಾರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರೂ ನಾವು ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ, ಅದಿತಿ ಅವರ ಗೆಳತಿ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರೆ, ಅದಿತಿ ಹುಂಡಿಯಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಹಾಜರಿದ್ದು ನೆಟಿಜನ್ಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
Ishan Kishan's girlfriend is pretty #INDvsNZ pic.twitter.com/BvVNBWZeOa
— Aman_Chain 🏳️ (@Amanprabhat9) March 8, 2026