ಇದು ಅಚ್ಚರಿ!.. ಎದುರಾಳಿ ಆದರೂ RCB ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು..

Ishan Kishan gives credit for RCB win: IPL 2026ರ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ RCB ಕೇವಲ 15.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 202 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸವಾಲನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಋತುವಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿಯಾದರು. ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ 201 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೂ ಸೋತಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ನಾಯಕ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಸೋತರೂ, ಎದರಾಳಿ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು, ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭದ ಮೊದಲ 3-4 ಓವರ್ಗಳ ನಂತರ ಪಿಚ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆವು. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಈ ತಪ್ಪು ಆಗದಂತೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು. ಇದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇಶಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿರಾಟ್ ಭಾಯ್ (ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ) ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲೇಬೇಕು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಟವಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಈ ತಪ್ಪುಗಳು ಇದೀಗ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಗೆಲುವು ಸುಲಭವಾಯಿತು ಎನ್ನಬಹುದು. ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಚ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಅದು ಆಗೋಗಿರುವುದು. ಈಗ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
