T20 WC; 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6.. ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಮತ್ತೆ ಮಿಂಚಿನ ಅರ್ಧಶತಕ..‌ ಎದುರಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್!

ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ವೇಗದ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 4, 2026, 09:16 PM IST
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ವಾರ್ಮ್‌ಅಪ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 20 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಫ್‌ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಜುರಿಯಿಂದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವ ಲೆಫ್ಟ್‌ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಿ 3 ಫೋರ್‌, 3 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 45 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.   

ನವೀ ಮುಂಬೈಯ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್‌ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಎದುರಾಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವನ್ನು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಉತ್ತಮವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರು. 

ಆದ್ರೆ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಫೋರ್‌ ಹಾಗೂ 1 ಸಿಕ್ಸರ್‌ನಿಂದ 24 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಆಡುವಾಗ ರಿಟೈರ್ಡ್‌ ಔಟ್‌ ಆದರು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 20 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಇಶಾನ್‌ 2 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 7 ಅತ್ಯುದ್ಭುತವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 53 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿ ರಿಟೈರ್ಡ್‌ ಔಟ್‌ ಅದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 20 ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಭಾರತ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 240 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ನೀಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ, ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ಮೆಸೇಜ್‌ಗಳಿವೆ.. ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್‌ ಐಕಾನ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಡನಿಂದಲೇ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ..!

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ವಾರ್ಮ್‌ ಅಪ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಇದೀಗ ಆಫ್ರಿಕಾ ಜೊತೆಗಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಕಾರಿಗಳು.. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನಡೆಯು‌ವುದೇ ಭಾರತದಿಂದ, T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದ ಪಾಕ್‌ಗೆ‌ ಬಿಗ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

