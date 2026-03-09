English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಕಣ್ಣೀರು.. ಫೈನಲ್‌ಗೂ ಮೊದಲು ಏನೇನು ನಡೆಯಿತು, ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್!

ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಕಣ್ಣೀರು.. ಫೈನಲ್‌ಗೂ ಮೊದಲು ಏನೇನು ನಡೆಯಿತು, ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್!

ಕುಟಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಜಟಿಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಆಟಗಾರನ ಕಿವಿಗೆ ಬಡಿಯಿತು ಅಂತಹದೊಂದು ಸುದ್ದಿ.    

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 9, 2026, 09:24 PM IST
  • ಸಹ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ
  • ದುಃಖದ ನಡುವೆಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರು
  • ಅಕ್ಕನಿಗಾಗಿ ನಾನು ಮೇಲೆ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಿದೆ

Trending Photos

ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿರುವ ಹುಡುಗಿ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ..? ಈಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯಳಲ್ಲ ಗುರು.. ಸೆಲಿಬ್ರಿಟಿ
camera icon7
Prithvi Shaw
ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿರುವ ಹುಡುಗಿ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ..? ಈಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯಳಲ್ಲ ಗುರು.. ಸೆಲಿಬ್ರಿಟಿ
ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಅಸ್ತ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ.. ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ
camera icon6
Shani Gochar
ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಅಸ್ತ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ.. ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ
ಚಂದನವನದ ಚೆಂದದ ಚೆಲುವೆ ಪ್ರೇಮಾ ಮದುವೆ? ಹಿಂಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿ ತಾರಾ..
camera icon6
Actress Prema second marriage
ಚಂದನವನದ ಚೆಂದದ ಚೆಲುವೆ ಪ್ರೇಮಾ ಮದುವೆ? ಹಿಂಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿ ತಾರಾ..
ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಲಿರೋ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ!.. ಯಾವ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
Actress vaishnavi gowda
ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಲಿರೋ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ!.. ಯಾವ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಗೊತ್ತಾ?
ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಕಣ್ಣೀರು.. ಫೈನಲ್‌ಗೂ ಮೊದಲು ಏನೇನು ನಡೆಯಿತು, ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್!

Ishan Kishan cousin sister: ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಕಮ್‌ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಬರಸಿಡಿಲನಂತೆ ಬಡಿದಿದೆ. ಕಿಶನ್‌ ಅವರ ಸೋದರಸಂಬಧಿ (cousin sister) ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅಳುತ್ತ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಷ್ಯ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ, ಕಿಶನ್‌ಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿ, ಮೊದಲು ಫೈನಲ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡು ಬಳಿಕ ಹೋಗೋಣ ಎಂದಿದ್ದರು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಭಾವುಕವಾಗಿಯೇ ಮಾತನಾಡಿದ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಅವರು, ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಫೆಬ್ರುವರಿ 27 ರಂದು ನನ್ನ ಕಸಿನ್‌ ಸಿಸ್ಟರ್‌ ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಆಗಿದ್ದರು. ಇದು ನನಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ರನ್‌ ಗಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 

ಆದ್ರೆ ಇಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ರನ್‌ ಮತ್ತದ ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರೂ ಅದನ್ನ ನೋಡಲು ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಕ್ಕನಿಗಾಗಿ ನಾನು ಮೇಲೆ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಈ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಅಕ್ಕನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಏನೂ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಬಳಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅವರು ಈ ವೇಳೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ತುಂಭಾ ನೋವು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಧೈರ್ಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ಪಂದ್ಯ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಕಿಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ.. T20 World Cup ಫೈನಲ್‌ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚುಂಬನ!

ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಮುಗಿ ಬಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಲೇ ಕೇವಲ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 4 ಅಮೋಘವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 54 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿ, ಭಾರತದ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತದ ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಅವರ ಬಿಗ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಲು ಒಂದು ಕಾರಣ ಎನ್ನಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಎಂದು ಕೋಚ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Young India Rule the World.. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮ!
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Ishan KishanIshan Kishan cousin sisterIshan Kishan lost his cousinCar accidentT20 World Cup 2026 final

Trending News