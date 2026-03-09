Ishan Kishan cousin sister: ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗಲೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕಮ್ ಯಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಬರಸಿಡಿಲನಂತೆ ಬಡಿದಿದೆ. ಕಿಶನ್ ಅವರ ಸೋದರಸಂಬಧಿ (cousin sister) ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅಳುತ್ತ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಷ್ಯ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಕಿಶನ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿ, ಮೊದಲು ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡು ಬಳಿಕ ಹೋಗೋಣ ಎಂದಿದ್ದರು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಭಾವುಕವಾಗಿಯೇ ಮಾತನಾಡಿದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು, ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಫೆಬ್ರುವರಿ 27 ರಂದು ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಆಗಿದ್ದರು. ಇದು ನನಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಆದ್ರೆ ಇಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ರನ್ ಮತ್ತದ ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೂ ಅದನ್ನ ನೋಡಲು ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಕ್ಕನಿಗಾಗಿ ನಾನು ಮೇಲೆ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಈ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಅಕ್ಕನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಏನೂ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಬಳಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅವರು ಈ ವೇಳೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ತುಂಭಾ ನೋವು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಧೈರ್ಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ಪಂದ್ಯ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಮುಗಿ ಬಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಲೇ ಕೇವಲ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 4 ಅಮೋಘವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 54 ರನ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿ, ಭಾರತದ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಲು ಒಂದು ಕಾರಣ ಎನ್ನಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಎಂದು ಕೋಚ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
