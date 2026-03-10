ಗೆದ್ದ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ತಪ್ಪಾ..!? ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಹೊಸ ವಿವಾದ.. ಇಶಾನ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು..?

Kirti Azad criticism : 2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು 96 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯ್ ಶಾ ಅವರು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಮೈದಾನದ ಬಳಿಯ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಹೊಸ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ.
ಹೌದು.. ಇದಕ್ಕೆ 1983 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಕೀರ್ತಿ ಆಜಾದ್ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೀರ್ತಿ ಆಜಾದ್ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಟ್ರೋಫಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಯಿತು? ಮಸೀದಿ, ಚರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಗುರುದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಏಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು? ಎಂದು ಕೀರ್ತಿ ಆಜಾದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅಥವಾ ಜಯ್ ಶಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೀರ್ತಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದರು. ಈ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಂತರ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶಾನ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಪಾಟ್ನಾಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿರುವ ಇಶಾನ್, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.. 'ನಾವು ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ. ಕೀರ್ತಿ ಆಜಾದ್ ಹೇಳಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಬೇಕು.. ಎಂದು ಕೋಪಗೊಂಡರು.