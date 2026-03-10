English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಗೆದ್ದ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ತಪ್ಪಾ..!? ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಹೊಸ ವಿವಾದ.. ಇಶಾನ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು..?

ಗೆದ್ದ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ತಪ್ಪಾ..!? ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಹೊಸ ವಿವಾದ.. ಇಶಾನ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು..?

Ishan Kishan on Kirti Azad : 2026 ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರ ನಂತರ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕೀರ್ತಿ ಆಜಾದ್ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದರ ಕುರಿತು ಈಗ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶಾನ್‌ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 10, 2026, 04:48 PM IST
    • 2026 ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ.
    • ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
    • ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕೀರ್ತಿ ಆಜಾದ್ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

Trending Photos

ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್
camera icon5
rashmika mandanna
ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್
ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ನವ ವರನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದ ಅದೃಷ್ಟ..!
camera icon6
ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ನವ ವರನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದ ಅದೃಷ್ಟ..!
ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು.. ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ! ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..
camera icon13
venus transit 2026
ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು.. ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ! ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯ ಅರ್ಧಶತಕ! ರಣಬೇಟೆಗಾರನ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ..!
camera icon5
Sanju Samson
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯ ಅರ್ಧಶತಕ! ರಣಬೇಟೆಗಾರನ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ..!
ಗೆದ್ದ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ತಪ್ಪಾ..!? ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಹೊಸ ವಿವಾದ.. ಇಶಾನ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು..?

Kirti Azad criticism : 2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು 96 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯ್ ಶಾ ಅವರು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಮೈದಾನದ ಬಳಿಯ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಹೊಸ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು.. ಇದಕ್ಕೆ 1983 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಕೀರ್ತಿ ಆಜಾದ್ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೀರ್ತಿ ಆಜಾದ್ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಟ್ರೋಫಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಯಿತು? ಮಸೀದಿ, ಚರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಗುರುದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಏಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು? ಎಂದು ಕೀರ್ತಿ ಆಜಾದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  27 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ, T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ 150 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ..!

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅಥವಾ ಜಯ್ ಶಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೀರ್ತಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದರು. ಈ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಂತರ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶಾನ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಪಾಟ್ನಾಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿರುವ ಇಶಾನ್‌, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.. 'ನಾವು ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ. ಕೀರ್ತಿ ಆಜಾದ್ ಹೇಳಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಬೇಕು.. ಎಂದು ಕೋಪಗೊಂಡರು. 

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Ishan KishanKirti AzadT20 World Cup 2026Suryakumar yadavGautam Gambhir

Trending News