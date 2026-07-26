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ನನ್ನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ.. ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ!

ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಅವರು, ವೈಭವ್‌ಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ.
 

Written ByBhimappa
Published: Jul 26, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 01:27 PM IST
ನನ್ನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ.. ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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