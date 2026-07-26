/ನನ್ನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ.. ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ!

Ishan Kishan and Vaibhav Suryavanshi: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 20 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹೊರ ನಡೆದರು. ಇದರಿಂದ ತಂಡದ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪದೇ ಪದೇ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಂಗ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ T20I ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಬಿಹಾರ ಮೂಲದವರು. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಬಿಹಾರದವರು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ ನಾನು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ನ್ನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ವೈಭವ್ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು, ವೈಭವ್ಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಟಗಾರನ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯವನ್ನು ಇಶಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೇ ತನ್ನ ಆಟ ಏನಿದೇಯೋ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ವಾತಾವರಣವು ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಖ್ಯಾತಿಯು ಆಟಗಾರನನ್ನು ಗಮನ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಸಿ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನತ್ತ ತಮ್ಮ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಇತರ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಸಿ ಜೊತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಟೀಕೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು, ಜನರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ರನ್ ಗಳಿಸಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಅವರ ದೇಹ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಾರದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಟದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.