T20 World Cup 2026: ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್.!

ಕೊಲಂಬೊ: ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಶಾನ್ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು.
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಕೇವಲ 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 3 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 77 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.ಆ ಮೂಲಕ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.
Half-Century in no time! 👊
Ishan Kishan brings up his 5️⃣0️⃣ off just 27 balls!
Updates ▶️ https://t.co/IgYYH0TeR9 #TeamIndia | #T20WorldCup | #MenInBlue pic.twitter.com/0MJztCv81J
— BCCI (@BCCI) February 15, 2026
ಅಲ್ಲದೆ, ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 42 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
ಶಾಹೀನ್ ಶಾ ಅಫ್ರಿದಿ ಎಸೆದ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಪೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಗೆ ಮುಂದಾದರಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರೂ ಎದೆಗುಂದದ ಕಿಶನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಾದ ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಶಾದಾಬ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬೆವರಿಳಿಸಿದರು.ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇವರು ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ ಟಾಪ್ 5 ಆಟಗಾರರು
1) ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (82) ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್, 2022
2) ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (78) ಕೊಲಂಬೊ, 2012
3) ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (77) ಕೊಲಂಬೊ, 2026
4) ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ (75) ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ 2007
5) ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (74) ದುಬೈ, 2025