  • ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕ, ಆರ್ಶದೀಪ್ ಫೈಫರ್ ಗೆ ಶರಣಾದ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ..! ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಟಿ20 ಸರಣಿ ವಶ..!

ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕ, ಆರ್ಶದೀಪ್ ಫೈಫರ್ ಗೆ ಶರಣಾದ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ..! ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಟಿ20 ಸರಣಿ ವಶ..!

ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಭಾರತ ತಂಡವು 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 271 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 31, 2026, 10:56 PM IST
  • ಭಾರತ ತಂಡವು 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 271 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತು
  • ಇಷಾನ್ ಕಿಷನ್ ಕೇವಲ 43 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 103 ರನ್ ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು
  • ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು

ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕ, ಆರ್ಶದೀಪ್ ಫೈಫರ್ ಗೆ ಶರಣಾದ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ..! ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಟಿ20 ಸರಣಿ ವಶ..!

ತಿರುವನಂತಪುರಂ: ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರೀನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ 5ನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು 46 ರನ್‌ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು 4-1 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಭಾರತ ತಂಡವು 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 271 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತು.ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪರವಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಇಷಾನ್ ಕಿಷನ್ ಕೇವಲ 43 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 103 ರನ್ ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.ಆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಟಿ20 ಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ, 10 ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಕೇವಲ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 63 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ 17 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 42 ರನ್ (4 ಸಿಕ್ಸರ್)  ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 30 ರನ್ ರನ್ ಗಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು.Image

ಭಾರತ ತಂಡವು ನೀಡಿದ  272 ರನ್ ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ 19.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್‌ಔಟ್ ಆಗಿ 225 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಿತು.ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 80 ರನ್ (8 ಬೌಂಡರಿ, 6 ಸಿಕ್ಸರ್) ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ 17 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 30 ರನ್, ಡೇರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 26 ರನ್, ಇಶ್ ಸೋಧಿ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 33 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ರನ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದರು.ಈಗ ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 4-1 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

Image

 

