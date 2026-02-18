English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ICC T20 Rankings; ಟಾಪ್‌- 10ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು.. ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ನಂ 1, ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್..?‌

T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲೂ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಅವರು ರಾಂಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮುಂದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 18, 2026, 06:08 PM IST
  • ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿನ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಭಾರತದ ಪಾಲು
  • ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಭರ್ಜರಿ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ
  • ಐಸಿಸಿ ರಾಂಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಬ್ಯಾಟರ್..?‌

ICC T20 Rankings; ಟಾಪ್‌- 10ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು.. ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ನಂ 1, ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್..?‌

ICC T20 Ranking: ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ನಾ ಮುಂದು, ನೀ ಮುಂದು ಎನ್ನುವಂತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಐಸಿಸಿಯ T20 ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಓಪನರ್‌ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌, ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಧಿಕ ಪಡೆದು ಟಾಪ್‌ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಸದ್ಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು 891 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಫಿಲಿಪ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಇದ್ದು ಇವರು 808 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಓಪನರ್‌ ಪಾಥುಮ್‌ ನಿಸ್ಸಂಕಾ 786 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಬಿಟ್ಟರೇ, ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಲೆಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಿಂದ 751 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ ಕೂಡ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌, ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ 747 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ICC T20 Rankings ಲಿಸ್ಟ್‌ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾಣೆ ಕಂಡಿರುವುದು ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಿಂದ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇಶಾನ್‌ ಶ್ರೇಯಾಂಕ್‌ದ ಟಾಪ್‌ 10ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಈಗ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿಯೇ. ಸದ್ಯ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ 732 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup: ನೂರೆಂಟು ಕಷ್ಟಗಳು, 27 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ Super 8ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಆಡಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯ!

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳು ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್‌ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಐಸಿಸಿ T20 ರಾಂಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ವರುಣ್‌ ಚಕ್ರವರ್ತಿ 796 ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಪಡೆದು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷರ್‌ ಪಟೇಲ್‌ ಹಾಗೂ ಬೂಮ್ರಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ 14 ಮತ್ತು 15ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಂಚುರಿ.. 3 ದಿನ ಮೂರು ಶತಕ, ನಿಸ್ಸಂಕಾ, ಯುವರಾಜ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ..

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

