  • ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಯುವ ಆಟಗಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ನೆಲೆ.. ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಮುಗಿದಂತಿದೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನ!

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಯುವ ಆಟಗಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ನೆಲೆ.. ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಮುಗಿದಂತಿದೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನ!

Ishan kishan: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದೆ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರವ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಅವರಿಗೆ ಇದೀಗ ತಾವಿದ್ದ ಐಪಿಎಲ್‌ ತಂಡವೂ ಕೂಡ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 14, 2025, 08:53 AM IST
  • ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಹರಾಜಿಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ದತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
  • ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಈ ಪೋಸ್ಟ್, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
  • ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ 2025 ಸೀಸನ್ ಅಷ್ಟೇನೂ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಯುವ ಆಟಗಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ನೆಲೆ.. ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಮುಗಿದಂತಿದೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನ!

Ishan kishan: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಹರಾಜಿಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ದತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶಾನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಇಶಾನ್ ಅವರ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಶಾ ಕಿಶನ್‌ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈಗ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಈ ಪೋಸ್ಟ್, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2026 : ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ಗೆ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸೇಲ್‌ ಆದ ಆಲ್‌ ರೌಂಡರ್‌ ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್..! ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ 2025 ಸೀಸನ್ ಅಷ್ಟೇನೂ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 11.25 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೇರಿದ ಇಶಾನ್, ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 47 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 106 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಆ ನಂತರ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶಾಂತವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 354 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 2018 ರಿಂದ 2024 ರ ಋತುವಿನವರೆಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆಗೆ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಹಲವು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಪರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮುಂಬೈ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇಶಾನ್ ಇದುವರೆಗೆ 119 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2998 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ಟಾರ್‌ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್‌ ಡೇಟಿಂಗ್‌! ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಜೋಡಿ ನೋಡಿ ಬೆರಗಾದ ನೆಟಿಜನ್ಸ್‌..

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

IPL 2026Ishan KishanSunrisers Hyderabad

