  • IND vs NZ T20I; ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್‌ಗಿಂತ ಕಿಶನ್‌ಗೆ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಯಾಕೆ.. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಹೇಳುವುದು ಏನು?

ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸೂರ್ಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಸ್ಲಾಟ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 20, 2026, 10:53 PM IST
  • ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಟಿ20 ಸರಣಿ
  • ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಬದಲಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌
  • ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್‌ಗಿಂತ ಕಿಶನ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸೋತಿರುವ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸದ್ಯ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಸಂಬಂಧ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿಯೇ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಸರಣಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದಿನವೇ ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಇಶನ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಸ್ಲಾಟ್‌ ಯಾವುದು ಅಂತ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಯುವ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌‌ ಅವರು ಕಿವೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಈಗಾಗಲೇ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಅಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇಯವರು ಆಗಿ ಇಶನ್ ಕಿಶನ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದೇಶಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಗಿದೆ. ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಕಿವೀಸ್‌ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬದಲಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್‌ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ 5 ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಂಭ್ಯಾವ ಆಟಗಾರರು:   

ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ನಾಯಕ), ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್, ಕುಲ್‌ದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಬುಮ್ರಾ, 

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

