ಸ್ಟಾರ್‌ ವೇಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಡ್ಡಗಾಲು.. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಗಿಲು ಬಂದ್!

ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕಠಿಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2007 ರಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶದಿಂದಲೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಿರುವ ದೆಹಲಿ ವೇಗಿ ಈಗ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಯುವಕರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಶಾಂತ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಬಹುತೇಕ ಮರೆತುಹೋಗಿದೆ ಎಂದರೇ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ..
ಅದ್ಭುತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು.. ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು:
ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 434 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್: 105 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 311 ವಿಕೆಟ್ಗಳು.
ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು: 80 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 115 ವಿಕೆಟ್ಗಳು.
ಟಿ20: 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳು.
ಭಾರತ ಪರ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಕೆಲವೇ ವೇಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಶಾಂತ್ ಒಬ್ಬರು. 2013 ರ ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ರವಿ ಬೋಪಾರ ಮತ್ತು ಇಯೋನ್ ಮಾರ್ಗನ್ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಇಶಾಂತ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾನ್ಪುರ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾದರು, ಅದು ಅವರ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಪರಿಧಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ಅವರಂತಹ ಯುವ ಬೌಲರ್ಗಳು ಭಾರತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿಯಂತಹ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಇಶಾಂತ್ ಅವರ ಹಾದಿ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿದೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಈಗ ನೊಣದಂತೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2016 ರಿಂದ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 2013 ರಿಂದ ಟಿ 20 ಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಇಶಾಂತ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.