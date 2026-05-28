ಮ್ಯೂನಿಚ್: ಮೂರು ಬಾರಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಬಾರಿ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ, ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಇಶಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಜರ್ಮನಿಯ ಮ್ಯೂನಿಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ರೈಫಲ್/ಪಿಸ್ತೂಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಮಹಿಳೆಯರ 25 ಮೀಟರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಶಾ, 43 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೂತನ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಹಾಗೂ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.ಎರಡು ದಿನಗಳ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಂತರ ಮ್ಯೂನಿಚ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂದ ಮೊದಲ ಪದಕ ಇದಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ನರನ್ನೇ ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದ ಇಶಾ
ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 21 ವರ್ಷದ ಇಶಾ ಸಿಂಗ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಐದು ಶಾಟ್ಗಳ 10 ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ 'ಫೈವ್ ಆನ್ ಫೈವ್' (5/5) ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದರು. ತವರಿನ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರ್ತಿ, ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಡೋರೀನ್ ವೆನ್ನೆಕ್ಯಾಂಪ್ ಅವರನ್ನು 5 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಇಶಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಡೋರೀನ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದ ಮಿರೋಸ್ಲಾವಾ ಮಿಂಚೆವಾ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದರೆ, ಹಾಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಯಾಂಗ್ ಜಿಯಿನ್ 5ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟರು.
ಮ್ಯೂನಿಚ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿನ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ, ಅಗ್ರ ಎಂಟರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ನನ್ನ ಮೂರನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕೇವಲ ನನ್ನ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಇಶಾ ಸಿಂಗ್ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಹೇಳಿದರು.
ಫೈನಲ್ನ ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, 'ನಾನು ಶಾಂತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಜ್ಞೆಗಾಗಿ ಕಾಯುವಾಗ ನನ್ನ ಎಡಗೈ ನಡುಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ನರಗಳ ಒತ್ತಡ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಅನುಭವ' ಎಂದು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಶಾ ಸಿಂಗ್ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಾಕುದಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯಾದ ಕಿಮ್ ಯೆಜಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ 42 ಅಂಕಗಳ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಯಾಂಗ್ ಜಿಯಿನ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದ 41 ಅಂಕಗಳ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿದರು. ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 587 ಅಂಕಗಳನ್ನು (ಮಂಗಳವಾರ 293, ಬುಧವಾರ 294) ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಶಾ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಶೂಟರ್ಗಳಾದ ಮನು ಭಾಕರ್ (582 ಅಂಕ) ಮತ್ತು ರಾಹಿ ಸರ್ನೋಬತ್ (581 ಅಂಕ) ಕ್ರಮವಾಗಿ 12 ಮತ್ತು 14 ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟರು.
ಮಹಿಳೆಯರ 50 ಮೀಟರ್ ರೈಫಲ್ 3 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ (3P) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಶಿ ಚೌಕ್ಸಿ 589 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 12ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತರದಿಂದ ಅವರು ಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆಯ ಜೀನೆಟ್ ಹೆಗ್ ಡ್ಯುಸ್ಟಾಡ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಇತರ ಭಾರತೀಯರಾದ ವಿದರ್ಶ ವಿನೋದ್ (588 ಅಂಕ) 14ನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ತಿಲೋತ್ತಮ ಸೇನ್ (583 ಅಂಕ) 48ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.
ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಮೂರನೇ ದಿನವಾದ ಗುರುವಾರ ಮಹಿಳೆಯರ 10 ಮೀ ಏರ್ ರೈಫಲ್ ಫೈನಲ್ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಭರವಸೆಯಾಗಿ ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಎಲವೆನಿಲ್ ವಲರಿವನ್, ಆರ್ಯ ಬೋರ್ಸೆ ಮತ್ತು ಚೊಚ್ಚಲ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪಡೇಕರ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.