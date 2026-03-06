ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ಬೆಥೆಲ್‌ ಸೆಂಚುರಿ, ಒಳ ಒಳಗೆ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟ RCB.. ರೆಡ್‌ ಆರ್ಮಿ ಮೆಂಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Jacob Bethel century, RCB franchise feels happy: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ಆರಂಭ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೂ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದಲ್ಲ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿಯೋ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಘರ್ಜಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಮಾರ್ಚ್ 5 ರಂದು ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆದ ಸೆಮಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿರೋ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಆಟದಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೂಡ ಒಳ ಒಳಗೆ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಹಾಗೂ ಮೆಂಟರ್ ಆಗಿರುವ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು, ವಾಂಖೆಡೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತು. ಬೆಥೆಲ್ ಸಿಡಿಸಿರೋ ಬಿರುಸಿನ ಸೆಂಚುರಿ, ಆರ್ಸಿಬಿ ಭಾಗವಾಗಿರುವವರೂ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಭಾರತದ ಗೆಲುವು ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಟ್ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತೋರುವಂತಿತ್ತು ಎಂದು ಮೆಂಟರ್ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಮೊದಲು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಜಾಕೋಬ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಬೆಥೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಶಸ್ ಸರಣಿ ಆಡುವಾಗಲೂ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಭಾರತದ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ ಜನರ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ನನಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಬೆಥೆಲ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ನ ಮುದ್ದಾದ ಪ್ರೇಮಕಥೆ.. ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ!
ಬೆಥೆಲ್ ಕೇವಲ 21 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಡೆಬ್ಯು ಮಾಡಿದ ವಿದೇಶಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ 18ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದ ಬೆಥೆಲ್ 67 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಘರ್ಜಿಸಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೇವಲ 33 ಬಾಲ್ಗೆ 55 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದರು. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ಗೆ ಒಟ್ಟು 2.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಎರಗಿದ್ದ ಬೆಥೆಲ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ.. 22ರ ಈ ಯಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಇಳಿದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಕ್ಕಾ!