RCB ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಯಾಕೆ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಓಪನರ್‌ನನ್ನ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲು ಕಾರಣವೇನು?

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಅವರು ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ?.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 24, 2026, 08:41 PM IST
  • ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌
  • ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಬದಲಿಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾರು?
  • ರಜತ್‌ ಪಾಟಿದಾರ್‌ ಅವರು ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ತಂಗಂಡ್ರು

ಕೃಪೆ; RCB

Jacob Bethell gets a chance as RCB opener Phil Salt: ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್‌ ಟೈಟನ್ಸ್‌ ನಡುವೆ ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಫೈಟ್‌ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಗುಜರಾತ್‌ ಟೈಟನ್ಸ್‌ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಎರಡು ತಂಡಗಳು ರಣತ್ರಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿವೆ. ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಇವತ್ತು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್‌ನ 34ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ರಜತ್‌ ಪಾಟಿದಾರ್‌ ಅವರು ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಎದುರಾಳಿ ಗುಜರಾತ್‌ ಟೈಟನ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಓಪನರ್‌ ಫಿಲಿಪ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಅವರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಓಪನರ್‌ ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಅವರು ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಗುಜರಾತ್‌ ಟೈಟನ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿಲ್ಲ. ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಆಡುವ 11 ಆಟಗಾರರ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಅವರು ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ ಕೊಟ್ಟರೇ ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಅವರು ಹೊಡಿಬಡಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮೂಲಕ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಅವರು ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಬದಲಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್‌ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.   

ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಅವರು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿರುವ ಕುರಿತು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಅವರು ಬೇಗನೇ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಲಿ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿ ಎಂದು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಬರೆದು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದೆ.  

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್‌ಗೆ 2026ರ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ. 22 ವರ್ಷದ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ 2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಕೇವಲ 48 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 105 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್‌ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಬ್ಬರ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Phil Salt injury newsJacob Bethell IPL debutrcb vs gt playing 11Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

