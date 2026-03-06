English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಎರಗಿದ್ದ ಬೆಥೆಲ್‌ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ.. 22ರ ಈ ಯಂಗ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಇಳಿದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ ಪಕ್ಕಾ!

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಎರಗಿದ್ದ ಬೆಥೆಲ್‌ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ.. 22ರ ಈ ಯಂಗ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಇಳಿದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ ಪಕ್ಕಾ!

ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಚಚ್ಚಿದ್ದ ಜಾಕೋಬ್‌ ಬೆಥೆಲ್‌ ಸಾಲು ಸಾಲು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 6, 2026, 04:04 PM IST
  • ಸಂಭ್ರಮಿಸಬೇಕೋ, ದುಃಖಿಸಿಬೇಕೋ ಎಂಬುದೇ ಬೆಥೆಲ್‌ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ
  • ಸಾಲು ಸಾಲು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿರೋ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಜಾಕೋಬ್‌ ಬೆಥೆಲ್‌
  • ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಎರಗಿದ್ದ ಬೆಥೆಲ್‌ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ.. 22ರ ಈ ಯಂಗ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಇಳಿದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ ಪಕ್ಕಾ!

Jacob Bethell is first batsman to achieve milestone: ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ನಡೆದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮೂಲಕ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ 22 ವರ್ಷದ ಯಂಗ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಜಾಕೋಬ್‌ ಬೆಥೆಲ್‌ಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಬೇಕೋ, ದುಃಖಿಸಿಬೇಕೋ ಎಂಬುದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿರೋ ಖುಷಿ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಹತ್ವದ ಸೆಮಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಪಡೆ ನೆಲಕ್ಕಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಭೌಮನಾಗಿ ಮೆರೆದ ಜಾಕೋಬ್‌ ಬೆಥೆಲ್‌ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ವಾಂಖೆಡೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕಾಡಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಕುಡಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಜಾಕೋಬ್‌ ಬೆಥೆಲ್.‌ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಆದರೆ ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಫಲವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಛಲ ಬಿಡದೇ ಆಡಿದ ಜಾಕೋಬ್‌ ಬೆಥೆಲ್‌ 48 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 7 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 105 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದರು. ಜಾಕೋಬ್‌, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೂ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

2025-26ರ ಆಶಸ್‌ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಕೋಬ್‌ ಬೆಥೆಲ್‌ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಲಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಲಿಸ್ಟ್‌ ಎ ಒಡಿಐನಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ಶೈನ್‌ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ 2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಚ್ಚಲ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಬೆಥೆಲ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಾಕೌಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್‌ ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಪೇಸರ್‌.. 4 ಓವರ್‌ಗೆ ಎಷ್ಟು ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದ್ರು?

ತಂಡ ಸೋತರೂ ಬೆಥೆಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ‌ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಸೂಪರ್‌ 8ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ 97 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಈವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಆಗಿತ್ತು. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಥೆಲ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಕ್ರಿಸ್‌ ಗೇಲ್ 117 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದರೂ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಇದೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ಯುವರಾಜ್‌ ಸಾಮ್ರಾ 110 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರು, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು.     

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಯಾರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೋ ಅವರದ್ದೇ T20 World Cup.. ಇದ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಇದೆ!
 

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

