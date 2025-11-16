English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಧೋನಿಯ ಆ ಮಾತಿಗೆ CSK ತೊರೆದ ಜಡೇಜಾ! ಸ್ಟಾರ್‌ ಕಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರದೊಳಗೆ ಅಡಗಿರುವ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ರಿವೀಲ್‌

ಧೋನಿಯ ಆ ಮಾತಿಗೆ CSK ತೊರೆದ ಜಡೇಜಾ! ಸ್ಟಾರ್‌ ಕಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರದೊಳಗೆ ಅಡಗಿರುವ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ರಿವೀಲ್‌

Jadeja Leaves CSK: ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಜೊತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಗಿಸಿ ಜಡೇಜಾ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ಗೆ ಮರಳುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದೆ ಧೋನಿ ಮಾತುಗಳೇ ಪ್ರಮುಖ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 16, 2025, 01:25 PM IST
  • ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11 ಸ್ಥಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ಖಚಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ
  • ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಕಡಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಧೋನಿಯ ಆ ಮಾತಿಗೆ CSK ತೊರೆದ ಜಡೇಜಾ! ಸ್ಟಾರ್‌ ಕಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರದೊಳಗೆ ಅಡಗಿರುವ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ರಿವೀಲ್‌

Jadeja Leaves CSK: ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಜೊತೆ 12 ಸೀಸನ್‌ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಯಾನ ನಡೆಸಿದ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಈಗ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಹರಾಜು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಒಳಗೆ ಧೋನಿ ಮಾತುಗಳೇ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೆಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.

ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಧಾರಣ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಉಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ–ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ವಿನಿಮಯವೇ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಂದರೆ, ಜಡೇಜಾ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಸಿಎಸ್‌ಕೆಯಲ್ಲಿ 18 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆದ ಜಡೇಜಾ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 14 ಕೋಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದುದು ಹಲವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶುಭಮನ್ ಸಾರಾ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌! ತಂದೆಯಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ

ಈ ಟ್ರೇಡ್‌ಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಜಡೇಜಾ ನಡುವೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಧೋನಿ ಜಡೇಜಾಗೆ ವಿವರಿಸಿದರೆಂದೂ, ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆಂದೂ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಸಿಎಸ್‌ಕೆಯಲ್ಲಿ ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕಾ ಆದ ನಂತರ, ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11 ಸ್ಥಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ಖಚಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬೇಂಚ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿರುವ ಜಡೇಜಾಗೆ ಇದು ಅಸಮಾಧಾನಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಕಡಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಿಗ್‌ಶಾಕ್‌! ತಂಡದಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಶುಭಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಔಟ್‌

37ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಜಡೇಜಾ, ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್‌ಕೆಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಆದರೆ ತಮಗೆ ತಕ್ಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಭಾವನೆ, ಟ್ರೇಡ್‌ಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಧೋನಿ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ನಂತರ, ತಂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಜಡೇಜಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬಹುದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಪ್ರಬಲವಾಯಿತು.

ಈ ಮೂಲಕ, ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗಿ ಜಡೇಜಾ–ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ವಿನಿಮಯ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಏನು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
 

IPL 2026Ravindra jadejaMS DhoniCSKRajasthan Royals

