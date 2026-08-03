/ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೊದಲ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಆಕಿಬ್ ನಬಿ!

ಮುಂಬೈ: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಮುಂಬರುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಭರವಸೆಯ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಕಿಬ್ ನಬಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ನಬಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಯ್ಕೆಯು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ತಂದಿದೆ.
ಆಕಿಬ್ ನಬಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ,ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ದಾಖಲೆಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ. 43 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಅವರು, 18.63 ರ ಅದ್ಭುತ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 162 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 16 ಬಾರಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಗೊಂಚಲು ಪಡೆದಿರುವುದು ಅವರ ಕೌಶಲಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಮುಂಬರುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಲಿದೆ.
From dominating First-Class cricket to earning his maiden India Test call-up, Auqib Nabi’s journey is just getting started. If he makes his Test debut, he will be the first Test cricketer from Jammu and Kashmir to do so 🏏#auqibnabi #IndianCricket pic.twitter.com/YGvTXREOQE
— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) August 3, 2026
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 2024 ರಿಂದೀಚೆಗೆ ನಬಿ 14 ಬಾರಿ 'ಫೈವ್ ವಿಕೆಟ್ ಹಾಲ್' (5-ವಿಕೆಟ್) ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ ಒಬ್ಬರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಬೌಲರ್ ಮಾತ್ರ ನಬಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ 5-ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 60 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಬಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಒಂದೇ ರಣಜಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೊದಲ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯೂ ಇವರದ್ದಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಚೆಂಡನ್ನು ಸ್ವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೀಮ್ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಹಳೆಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕಲೆ ನಬಿಗೆ ಕರಗತವಾಗಿದೆ. ಏಷ್ಯಾದ ವಿಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಬಿಗೆ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್-11 ನಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.