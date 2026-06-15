FIFA World Cup 2026: ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಅರ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಡಲ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 14ರಂದು ನಡೆದ ಜಪಾನ್ vs ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ನಡುವಿನ ರೋಚಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯ 2-2 ಗೋಲುಗಳ ಸಮಬಲದೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೂ, ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅದು ಜಪಾನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಪರೂಪದ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಿಂದ ಹೊರಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಡಲ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜಪಾನ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು. ಆಸನಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಸ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ತಂಡವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಬಳಸಿದ್ದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳನ್ನೇ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸಿದರು.
ಜಪಾನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಈ ನಡೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಇದು ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ “ಸೋಜಿ” (Souji) ಎಂಬ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ತಮ್ಮ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಜಪಾನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಂಡ ಗೆದ್ದರೂ, ಸೋತರೂ ಅಥವಾ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಪಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೂ ಇದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಬಳಸಿದ ಲಾಕರ್ ರೂಂ ಅನ್ನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆತಿಥೇಯರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸೂಚಿಸುವ ಸಂದೇಶ ಹಾಗೂ ಒರಿಗಾಮಿ ಕ್ರೇನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ಇದೆ.
ಡಲ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ತಂದದ್ದು ಅಮೆರಿಕದ ಎನ್ಎಫ್ಎಲ್ ಆಟಗಾರ ಜೇಮಿಸ್ ವಿಂಸ್ಟನ್ ಅವರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ. ಜಪಾನ್ ತಂಡದ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಜಪಾನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಜಪಾನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೊರಟುಹೋದರೂ, ಜಪಾನ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಟ್ಟರು.
ಕ್ರೀಡೆಯು ಕೇವಲ ಗೆಲುವು-ಸೋಲಿಗೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶ ನೀಡುವ ವೇದಿಕೆಯೂ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನ ಅವರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಗೌರವಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ನೀಡುವ ಆದ್ಯತೆ ಜಪಾನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಈ ನಡೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. 1998ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಜಪಾನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ವಿಶ್ವದ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಗೌರವ, ಶಿಸ್ತು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ.