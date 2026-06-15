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ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಸದ ಚೀಲ, ಮನದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ: ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಆದ್ರೂ ಜಗತ್ತಿನ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಜಪಾನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್!

ಡಲ್ಲಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ತಂದದ್ದು ಅಮೆರಿಕದ ಎನ್‌ಎಫ್‌ಎಲ್ ಆಟಗಾರ ಜೇಮಿಸ್ ವಿಂಸ್ಟನ್ ಅವರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ. ಜಪಾನ್ ತಂಡದ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಜಪಾನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Jun 15, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 02:12 PM IST
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಸದ ಚೀಲ, ಮನದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ: ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಆದ್ರೂ ಜಗತ್ತಿನ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಜಪಾನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್!

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

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ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಸದ ಚೀಲ, ಮನದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ: ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಆದ್ರೂ ಜಗತ್ತಿನ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಜಪಾನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್
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