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ಕ್ರಿಕೆಟೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ತಂಡದ ಮುಂದೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹರಸಾಹಸ.. ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಪಡೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ?

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇವಲ 32 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ನೀಡಿತ್ತು. ಜಪಾನ್ ಪರವಾಗಿ ಚಾರ್ಲಿ ಹಾರಾ-ಹಿನ್ಜೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಜಮಿನ್ ಇಟೊ-ಡೇವಿಸ್ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.

Written ByBhimappa
Published: Sep 22, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 03:35 PM IST
ಕ್ರಿಕೆಟೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ತಂಡದ ಮುಂದೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹರಸಾಹಸ.. ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಪಡೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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