/ಕ್ರಿಕೆಟೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ತಂಡದ ಮುಂದೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹರಸಾಹಸ.. ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಪಡೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ?

Team India won against Japan: ಜಪಾನ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರೇಯರ್ ಅಯ್ಯರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವೂ ಅಂತೂ ಕೊನೆಗೆ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಸೋಲು ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೇವಲ ಎರಡೇ 2 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಪಡೆದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೈದಾನ ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೇವಲ 5 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಡಿಮೆ ಓವರ್ಗಳ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟು ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಸಾನೊ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಏಕೈಕ T20I ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯಯರ್ ಅವರು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಖಾತೆ ತೆರೆಯದೆ ಅಂದರೆ ಡಕೌಟ್ ಆದರು. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕೂಡ ಕೇವಲ 9 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಟ ಮುಗಿಸಿದರು. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಕೇವಲ 3 ರನ್ಗೆ ಔಟಾಗಿ ಹೊರ ನಡೆದರು. ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ 16 ರನ್ ಉತ್ತಮ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು ಎನ್ನಬಹುದು.
ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಎರಡು ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟ್ ಆಗುವಾಗ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ 16 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಹಿಗ್ಗಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದರು. ಚಾರ್ಲಿ ಹಾರಾ-ಹಿನ್ಜೆ Charlie Hara-Hinze, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ತಕಾಹಶಿ, ಬೆಂಜಮಿನ್ ಇಟೊ-ಡೇವಿಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು ಎನ್ನಬಹುದು. ಕೇವಲ 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇವಲ 32 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಜಪಾನ್ ಪರವಾಗಿ ಚಾರ್ಲಿ ಹಾರಾ-ಹಿನ್ಜೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಜಮಿನ್ ಇಟೊ-ಡೇವಿಸ್ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ತಕಾಹಶಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.
ಕೇವಲ 33 ರನ್ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಜಪಾನ್ ತಂಡ ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ತುಸು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟಿತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಪಡೆದ ಜಪಾನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದವರೆಗೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಿಗುವಿನ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಮಣಿದು ಕೇವಲ 2 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಸಣ್ಣ ರನ್ಗಳ ಮೊತ್ತದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಜಪಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಮುಗಿದಿದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಕೈಚೆಲ್ಲಿತು ಎನ್ನಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಓವರ್ಗಳು ಇದ್ದರೇ ಜಪಾನ್ ಆಟ ಬೇರೆಯೇ ಇರುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನಬಹುದು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿ ಇನ್ನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದರೂ ಕ್ರಿಕೆಟೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ದೇಶದ ಮುಂದೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.