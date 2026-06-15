Japan vs Netherlands FIFA World Cup 2026: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನ್ಮೆಂಟ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೇನು ಗೆದ್ದೇ ಬಿಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 89ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಡೈಚಿ ಕಾಮಡಾ (Daichi Kamada) ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ಅದೊಂದು ಗೋಲು ಜಪಾನ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿನಿಂದ ಪಾರಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ಜಪಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರು. ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡೈಚಿ ಕಾಮಡಾ ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ನಿಂದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷದ್ಗೋರ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಇತ್ತ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೈಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು.
ಅಮೆರಿಕದ ಡಲ್ಲಾಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿತ್ತು. ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಜಿದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದವಂತೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಹಿಂದೆ ಓಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ 8ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ ಸತತ 4 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿತ್ತು. ಈ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ 18ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಜಪಾನ್ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವೇ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ.
51ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ವರ್ಜಿಲ್ ವ್ಯಾನ್ ಡಿಜ್ಕ್ (Virgil van Dijk ) ಹೆಡರ್ ಮೂಲಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದು ವ್ಯಾನ್ ಡಿಜ್ಕ್ ಅವರ 13ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋಲು ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಗೋಲು ವ್ಯರ್ಥವಾದಂತೆ ಆಯಿತು. 57ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೀಟೊ ನಕಮುರಾ (Keito Nakamura) ಅವರು 18 ಗಜಗಳ ದೂರದಿಂದ ಹೊಡೆತದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ನೇರವಾಗಿ ಗೋಲಾಯಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಜಪಾನ್ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿತು.
ಇದಾದ ಮೇಲೆ 7 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಹಳದಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದ ಕ್ರೈಸೆನ್ಸಿಯೊ ಸಮ್ಮರ್ವಿಲ್ಲೆ (Crysencio Summerville) ರಯಾನ್ ಗ್ರಾವೆನ್ಬರ್ಚ್ ಅವರಿಂದ ಪಾಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಡಚ್ ಎರಡೂ ಗೋಲುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಎಡ ಭಾಗದ ಪೋಸ್ಟ್ನಿಂದ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ನ ಅಂಚಿನಿಂದ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ 89ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಡೈಚಿ ಕಾಮಡಾ ಗಳಿಸಿದ ಗೋಲು ಜಪಾನ್ ಪರ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿತು. ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಲಾ 2-2 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿದರು.
ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲಾರ್ಧ ಗೋಲುನೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 13 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಗೋಲುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಪಂದ್ಯ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸಮಬಲ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಡನ್ ತಂಡ ಇದೆ.