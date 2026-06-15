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FIFA World Cup; ಕೇವಲ 13 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 3 ಗೋಲು.. ಆದರೂ ಯಾರು ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ!

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ 8ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ತಂಡ ಸತತ 4 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿತ್ತು.

Written ByBhimappa
Published: Jun 15, 2026, 06:40 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:40 PM IST
FIFA World Cup; ಕೇವಲ 13 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 3 ಗೋಲು.. ಆದರೂ ಯಾರು ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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FIFA World Cup; ಕೇವಲ 13 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 3 ಗೋಲು.. ಆದರೂ ಯಾರು ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ!
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