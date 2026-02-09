ಪಂಜಾಬ್ನ ಬೀದಿಗಳಿಂದ ಇಟಾಲಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚಲನಚಿತ್ರದಂತಹದ್ದು. ಬಡತನ, ವಲಸೆಯ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು, ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಾಲಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇಂದು ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಘರ್ಜಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ 10 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ನ ಫಾಗ್ವಾರಾವನ್ನು ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ದೇಶ ತೊರೆದರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇಟಲಿಯ ಬರ್ಗಾಮೊಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಯಿತು. ಹೊಸ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಅವರ ತಂದೆ ತಿರ್ಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಜಸ್ವೀರ್ ಕೌರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಭಾಷೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೊಸದು.. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗಲೂ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಪಂಜಾಬ್ನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಒಂದು ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲಿಯಲು ಸರಿಯಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಸ್ಥಳೀಯ ಗುರುದ್ವಾರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದ ಕೆಲವು ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ಗೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಉಬರ್ ಕಾರನ್ನು ಓಡಿಸಿದರು, ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರು ಟರ್ಫ್ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಚಾಲನಾ ವೃತ್ತಿಯು ಅವರ ಅಭ್ಯಾಸ ಸಮಯವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿತು. ಆ ಪರಿಶ್ರಮ ಅವರನ್ನು ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.
2019 ರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಪ್ರಿತ್ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಾರ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜಸ್ಪ್ರಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. 2024ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋತರೂ, ಜಸ್ಪ್ರಿತ್ ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಟಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು, 2026 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರು. "ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲ.. ನಾವು ಗೆಲ್ಲಲು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಈಗ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿದೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದ ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಂಖೆಡೆಯಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಪಿಲ್ ದೇವ್, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿಯಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರು ಆಡಿದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಉಬರ್ ಚಾಲಕನ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಬಂದಿರುವುದು ತನ್ನ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.