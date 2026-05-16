ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬುಮ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಖಾಯಂ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆಯೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Bumrah Become Permanent Captain of Mumbai Indians: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL)ನ 5 ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಪ್ಲೇಆಫ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಋತುವಿನ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡವು ಹಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರೂ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನ ನಿಜವಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಯಾರು?.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಈ ಋತುವಿನಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇದುವರೆಗೆ 12 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬುಮ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಖಾಯಂ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆಯೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವೀಡಿಯೊ ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಿಸಿದೆ.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಬಳಿಕ ಜಸ್ಪ್ರಿತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏಕ್ ದಿನ್ ಕಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂದು ಬೂಮ್ರಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ನಾಯಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನಾಯಕ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಂದು ಬುಮ್ರಾ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಒಂದು ದಿನದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಬುಮ್ರಾ ದೊಡ್ಡ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬುಮ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಖಾಯಂ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ಗೂ ಪಾಂಡ್ಯ ನಾಯಕರಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರಾ?.
ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಇದುವರೆಗೆ 12 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಕೇವಲ 4 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಿದೆ. ತಂಡವು 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮುಂಬೈ 8 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ರನ್ರೇಟ್ ಮೈನಸ್ 0.504 ಇದೆ. ಇದು ತಂಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕುಂಠಿತ ಎನ್ನುವುದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ನಿಂದ ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈ ಟೀಮ್ಗೆ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ತಂಡದೊಳಗೆ ವಿರೋಧವಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷ್ಯ. ಪಾಂಡ್ಯ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂಬೈನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರನ್ನ 2024ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಗೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬದಲಿಗೆ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ರೋಹಿತ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕಾದರೆ ಮುಂಬೈ ಜನರಿಂದ ವಿರೋಧ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತು. ಇದು ಈಗಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.