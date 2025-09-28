ಭಾರತದ 'ರಫೇಲ್' ಜಸ್ಪ್ರೀತ್‌ ಬುಮ್ರಾ ... ಹ್ಯಾರಿಸ್ ವಿಕೆಟ್ ಹಾರಿಸಿ 'ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ'ದಂತೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಿಸಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ವೇಗಿ!!

Jasprit Bumrah mocks Haris Rauf: ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭೀಕರ ಅವಮಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬೌಲರ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ತಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಿಂದ ಪಾಕ್ ತಂಡದ ಅಹಂಕಾರವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅಡಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೌಲರ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಅಸಹ್ಯಕರ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸಲು ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದ ಸನ್ನೆಯನ್ನು ನಕಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬುಮ್ರಾ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದು ಹಾಗಿತ್ತು.
ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿತು. ತಂಡದ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ 84 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಪತನವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅದರ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ವಿಕೆಟ್ನ್ನು ಬುಮ್ರಾ ಉರುಳಿಸಿದರು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೌಫ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸನ್ನೆಯನ್ನೇ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡುವ ರೀತಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು 20 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಡಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಂಡವು ಕೇವಲ 33 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಒಂಬತ್ತು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ಅರ್ಧಶತಕವು ತಂಡದ ಗೌರವವನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು 146 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ, ಬುಮ್ರಾ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹುಟ್ಟಡಗಿಸಿದರು.