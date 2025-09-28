English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಭಾರತದ 'ರಫೇಲ್' ಜಸ್ಪ್ರೀತ್‌ ಬುಮ್ರಾ ... ಹ್ಯಾರಿಸ್ ವಿಕೆಟ್ ಹಾರಿಸಿ 'ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ'ದಂತೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಿಸಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ವೇಗಿ!!

Jasprit Bumrah mocks Haris Rauf: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬೌಲರ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 28, 2025, 10:34 PM IST
    • ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಫೈನಲ್‌
    • ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿರುಗೇಟು
    • ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಿಂದ ಪಾಕ್‌ ತಂಡದ ಅಹಂಕಾರ ಅಡಗಿಸಿದ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್‌ ಬುಮ್ರಾ

Trending Photos

ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್‌ ಆದಾಗ ಕೈ ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ...
camera icon6
Symptoms Of Blocked Arteries
ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್‌ ಆದಾಗ ಕೈ ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ...
ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಬುಧ-ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
camera icon6
Mercury and Mars conjunction
ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಬುಧ-ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ಸಾಕು.. ಬದಲಾವಣೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
camera icon7
Garlic Honey Benefits
10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ಸಾಕು.. ಬದಲಾವಣೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ!!
camera icon5
Hamsa Purusha Raja Yoga
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ!!
ಭಾರತದ 'ರಫೇಲ್' ಜಸ್ಪ್ರೀತ್‌ ಬುಮ್ರಾ ... ಹ್ಯಾರಿಸ್ ವಿಕೆಟ್ ಹಾರಿಸಿ 'ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ'ದಂತೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಿಸಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ವೇಗಿ!!

Jasprit Bumrah mocks Haris Rauf: ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭೀಕರ ಅವಮಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬೌಲರ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ತಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಿಂದ ಪಾಕ್‌ ತಂಡದ ಅಹಂಕಾರವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅಡಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

 ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಅವಮಾನ!! ಶಾಹೀನ್ ಶಾ ಅಫ್ರಿದಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಅಗೌರವ ತೋರಿದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ಕಳೆದ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೌಲರ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಅಸಹ್ಯಕರ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸಲು ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದ ಸನ್ನೆಯನ್ನು ನಕಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬುಮ್ರಾ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದು ಹಾಗಿತ್ತು. 

ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿತು. ತಂಡದ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ 84 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪತನವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅದರ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ವಿಕೆಟ್‌ನ್ನು ಬುಮ್ರಾ ಉರುಳಿಸಿದರು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೌಫ್‌ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸನ್ನೆಯನ್ನೇ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡುವ ರೀತಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. 

 ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಆಡದಿರಲು ಕಾರಣ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್

ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು 20 ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಡಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಂಡವು ಕೇವಲ 33 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಒಂಬತ್ತು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಸಾಹಿಬ್‌ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ಅರ್ಧಶತಕವು ತಂಡದ ಗೌರವವನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು 146 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ, ಬುಮ್ರಾ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹುಟ್ಟಡಗಿಸಿದರು. 

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Jasprit Bumrah mocks Haris Raufjasprit bumrah Latest News

Trending News