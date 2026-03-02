ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಗೆಲುವಿನ ಹೀರೋ ಸಂಜು ಅಲ್ಲ.. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಆಟಗಾರ!.. ಬುಮ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ?

Jasprit bumrah: ನಿನ್ನೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಆದರೆ, ಈ ಆಟಗಾರನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಭಾರತ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 4ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲ್ಲೇ ಸೋಲಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು..ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಅಂತಾ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಡಿಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಆಡಿ ಉತ್ತಮ ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಸಂಜು ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು ಆದರೆ ಅದೇ ವೇಳೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ತಿರುವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್ ತಂದಿದೆ..
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು.ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೂ ತಂಡವು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು..ಹೀಗಾಗಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ಗಳಿಸಲಯ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿತು. ಆದರೆ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಪೊವೆಲ್ ತಂಡವನ್ನು 195 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರು.
ಇನ್ನು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನೀಡಿದ 196 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದ ಭಾರತ ಆರಂಭಿಕ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು..ಇದಾದ ನಂತರ ಸಂಜು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ 58ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರೂ ಇದಾದ ನಂತರ ಸಂಜು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಇವರೊಂದಿಗೆ 42ರನ್ಗಳ ಜೊತಡಯಾಟ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ 38 ರನ್ಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.. ಶಮರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಎಸೆದ 19ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಔಟಾದರು..
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅಖಾಡಕ್ಕೆಳಿದ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದರು.ಪಾಂಡ್ಯ ಔಟಾದಾಗ ತಂಡಕ್ಕೆ 10 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 17 ರನ್ ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು... ಆ ವೇಳೆ ಶಿವಂ ದುಬೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿ ಸಂಜು ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರು.. ಇದಾದ ನಂತರ ಐದನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿ ಡಾಟ್ ಮಾಡಿದರು..ಈ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿಗಳು ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡಲು ಕೆಲವೇ ರನ್ಗಳ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡವು ಮತ್ತು ಭಾರತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.
ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮನ್ಸ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು..ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ದುಬೆ..ಆತನ ಹೊಡೆದ ಆ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 8-9 ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
