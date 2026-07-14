ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್: ಸುಮಾರು 968 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮರಳಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಅನುಭವಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಡ್ಜ್ಬಾಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಾಡಿದ ಬುಮ್ರಾ, ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2023ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ODI ಪಂದ್ಯವಾಡಿದ ಬುಮ್ರಾ, ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ನಿಖರ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಲೆಂಗ್ತ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಸ್ಪೆಲ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಯಕ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದರು.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ODI ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ
ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ವಿಕೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬುಮ್ರಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ 31 ಏಕದಿನ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ODI ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಈ ಹಿಂದೆ 30 ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರನ್ನು ಬುಮ್ರಾ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ODI ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ:
* ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ – 31 ವಿಕೆಟ್
* ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ – 30 ವಿಕೆಟ್
* ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ – 28 ವಿಕೆಟ್
90ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ 150 ODI ವಿಕೆಟ್
ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಏಕದಿನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 150ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ 90ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಭಾರತದ ಪರ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ 150 ODI ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಮೂರನೇ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ:
1. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ – 80 ಪಂದ್ಯಗಳು
2. ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ – 88 ಪಂದ್ಯಗಳು
3. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ – 90 ಪಂದ್ಯಗಳು
ಟೆಸ್ಟ್ ಬಳಿಕ ಏಕದಿನದಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆ
ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ 150ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ನ್ನೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಯಕನನ್ನೇ ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆಗ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದ ಬುಮ್ರಾ, ಇದೀಗ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕ 150ನೇ ಏಕದಿನ ವಿಕೆಟ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಬುಮ್ರಾ
ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕವೂ ಯಾವುದೇ ಲಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಬುಮ್ರಾ, ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿದರು. ಮುಂಬರುವ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.