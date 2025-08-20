English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

14 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬೌಲರ್‌ ಕಂಬ್ಯಾಕ್‌! 86 ರನ್‌ಗೆ 9 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಿತ್ತ ಈತನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಡೆ

Jasprit Bumrah for Asia Cup: ಬಿಸಿಸಿಐನ ಈ ನಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಂತಹ ತಂಡಗಳನ್ನು ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 20, 2025, 08:20 PM IST
    • 2025ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಟಿ 20 ತಂಡ
    • ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಇಡೀ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ
    • ಭಾರತದ ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಆಗಮನ

14 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬೌಲರ್‌ ಕಂಬ್ಯಾಕ್‌! 86 ರನ್‌ಗೆ 9 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಿತ್ತ ಈತನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಡೆ

Jasprit Bumrah for Asia Cup: 2025ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಟಿ 20 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೊಬ್ಬ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಮತ್ತು 2 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಈ ಪಂದ್ಯ ವಿಜೇತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನು ಭಾರತದ ಟಿ 20 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ನಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.

ಬಿಸಿಸಿಐನ ಈ ನಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಂತಹ ತಂಡಗಳನ್ನು ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಟಿ 20 ತಂಡದ ಬಲ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಇಡೀ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ವಿಜೇತ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ನ ರಾಜ ಜಸ್ಪ್ರಿತ್ ಬುಮ್ರಾ. 2025 ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಗಾಗಿ ಜಸ್ಪ್ರಿತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2025 ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರವರೆಗೆ ಟಿ 20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಮತ್ತು 2 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಟಿ20 ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಜೂನ್ 29, 2024 ರಂದು ಬಾರ್ಬಡೋಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಪರ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದರು. ಇದು 2024 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು 7 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2024 ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

2024 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ 4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 18 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತದ ಟಿ20 ತಂಡವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ 2025 ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಸ್ಲಾಗ್ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಯಾರ್ಕರ್ ಬಾಲ್‌ಗಳಿಂದ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟುವ ಬೌಲರ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.

ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬೌಲರ್ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 457 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 31 ವರ್ಷದ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ 48 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 219 ವಿಕೆಟ್‌ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 15 ಬಾರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವೆಂದರೆ 86 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು. 

ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ 89 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 149 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವೆಂದರೆ 19 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು. ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ 70 ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 89 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವೆಂದರೆ 7 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು.

 

 

