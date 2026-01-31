English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದು ಕುಂಬ್ಳೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಶ್ರೀನಾಥ್ : ಇದು ಕೇವಲ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲ ʼಕನ್ನಡಿಗರ ಸ್ನೇಹದʼ ಅಜರಾಮರ ಗಾಥೆ!

ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದು ಕುಂಬ್ಳೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಶ್ರೀನಾಥ್ : ಇದು ಕೇವಲ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲ ʼಕನ್ನಡಿಗರ ಸ್ನೇಹದʼ ಅಜರಾಮರ ಗಾಥೆ!

ಅಫ್ರಿದಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಶುರುವಾದ ಕುಂಬ್ಳೆ ಬೇಟೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇಜಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್, ಇಂಜಮಾಮ್ ಉಲ್ ಹಕ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್... ಹೀಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ದಿಗ್ಗಜರು ಕುಂಬ್ಳೆಯ ಸ್ಪಿನ್ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ದಾರಿ ಹಿಡಿದರು. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 31, 2026, 10:39 PM IST
  • ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದು ಅನಿಲ್‌ ಕುಂಬ್ಳೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಾವಗಲ‌ ಶ್ರೀನಾಥ್
  • ಇದು ಕೇವಲ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲ "ಕನ್ನಡಿಗರ ಸ್ನೇಹದ" ಅಜರಾಮರ ಗಾಥೆ!
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ 10 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಬಳಿಸಿದ್ದ ಜಂಬೋ

ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದು ಕುಂಬ್ಳೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಶ್ರೀನಾಥ್ : ಇದು ಕೇವಲ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲ ʼಕನ್ನಡಿಗರ ಸ್ನೇಹದʼ ಅಜರಾಮರ ಗಾಥೆ!

ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ ದಿನ: ಒಬ್ಬನೇ ಕನ್ನಡಿಗನ ಮುಂದೆ ಮಣಿದಿತ್ತು ಇಡೀ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 10 ವಿಕೆಟ್..ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜಂಬೋ ಸವಾರಿ! ಫೆಬ್ರವರಿ 7, 1999. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನವನ್ನ ಯಾರೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದು ದೆಹಲಿಯ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ಕೋಟ್ಲಾ ಮೈದಾನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಂತಿಂಥ ದಾಖಲೆಗಲ್ಲ, ಶತಮಾನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಅದ್ಭುತಕ್ಕೆ! 

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಲು 420 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ಇತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳಾದ ಸಯೀದ್ ಅನ್ವರ್ ಮತ್ತು ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 101 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದಾಗ ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮನೆಮಾಡಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯ ಕೈಜಾರುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಹಿಡಿದು ಬಂದಿದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಹೈದ 'ಜಂಬೋ' ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ವಿರುದ್ಧ ಸೆಂಚುರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಮಗನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಲೇಡಿ ಕಿಂಗ್‌.. ಮಹಿಳೆಯನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಆಟಗಾರ್ತಿ!

ಕುಂಬ್ಳೆ ಎಂಬ ಚಂಡಮಾರುತ!

ಅಫ್ರಿದಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಶುರುವಾದ ಕುಂಬ್ಳೆ ಬೇಟೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇಜಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್, ಇಂಜಮಾಮ್ ಉಲ್ ಹಕ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್... ಹೀಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ದಿಗ್ಗಜರು ಕುಂಬ್ಳೆಯ ಸ್ಪಿನ್ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ದಾರಿ ಹಿಡಿದರು. ಕುಂಬ್ಳೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಿಗೆ ಚೆಂಡು ಕಾಣಿಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳುವ ಸದ್ದಷ್ಟೇ ಕೇಳಿಸ್ತಿತ್ತು!

ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್: ಗೆಳೆತನದ ಪರಮೋಚ್ಚ ತ್ಯಾಗ!

ಈ ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ಅದು ಕುಂಬ್ಳೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಾಥ್ ನಡುವಿನ ಆ ಅದ್ಭುತ ಬಾಂಧವ್ಯ. ಕುಂಬ್ಳೆ 9 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಇತಿಹಾಸದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಕೊನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಕುಂಬ್ಳೆಗೆ 10 ವಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಆ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇಕೆಂದೇ ಸ್ಟಂಪ್‌ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ದೂರ ಬಾಲ್ ಎಸೆದರು. "ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಾರದು" ಎನ್ನುವ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರ ಆ ನಡೆ ಇಂದಿಗೂ 'ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್'ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. 

10ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ

ಕೊನೆಗೆ ವಾಸಿಂ ಅಕ್ರಮ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕುಂಬ್ಳೆ "ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ 10" ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಒಟ್ಟು 26.3 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 9 ಮೇಡನ್ ಓವರ್‌ ಮಾಡಿದ ಕುಂಬ್ಳೆ ನೀಡಿದ್ದು ಕೇವಲ 74 ರನ್, ಪಡೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ 10 ವಿಕೆಟ್... 1956ರಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಲೇಕರ್ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ 43 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡಿಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮರುಕಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದು ಇಡೀ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಜಂಬೋಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿತು, ಸಹ ಆಟಗಾರರು ಕುಂಬ್ಳೆಯನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ 'ಜಂಬೋ' ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅವರ ಈ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಸಾಧನೆಗೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಗೆಳೆತನಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು...

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೂಗು ಮುರಿದುಕೊಂಡ ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್.. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರೀ ಆಘಾತ! ‌

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

