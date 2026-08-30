Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ? ಒಬ್ಬರೂ ಗುರುತಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ

ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ? ಒಬ್ಬರೂ ಗುರುತಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ

ಯಾವುದೇ ಆಡಂಬರ, ಅಂಗರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲ.. ವಿಐಪಿ ಆದರೂ ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ? ಬಹುಷಃ ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಗುರುತಿಸಿಬಿಡುತ್ತೀರಿ.. ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾರು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ..?

Written ByKrishna N K
Published: Aug 30, 2026, 08:16 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 08:16 PM IST
ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ? ಒಬ್ಬರೂ ಗುರುತಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹ, ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು 1,643 ಮಕ್ಕಳ ಜೀವ ರಕ್ಷಿಸಿದ ರಿಯಲ್‌ ಹೀರೋ!
2
3
4
5