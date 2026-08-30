/ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ? ಒಬ್ಬರೂ ಗುರುತಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ

Javagal Srinath : ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದಂತಕಥೆ, 'ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ'ದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಂತೆ ಟ್ರಾಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಫೋಟೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಹೌದು.. ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ನೀಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕಾಶ ನೀಲಿ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿ, ಮೆಟ್ರೋ ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಅಂಗರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದೆ, ಹಂಗಾಮವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೋ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೋ ಎಂಬಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2022ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡಿದು ರೈಲಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಚಿತ್ರವೂ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.
ನೆಟಿಜನ್ಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಈ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರ ವಿನಯತೆಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್, ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರ ಸರಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕ್ರೀಡಾ ಪಯಣ: 1991ರಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಭಾರತದ ಪರ 67 ಟೆಸ್ಟ್ (236 ವಿಕೆಟ್) ಹಾಗೂ 229 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು (315 ವಿಕೆಟ್) ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ವೇಗಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇವರದ್ದಾಗಿದೆ. 1992ರಿಂದ 2003ರವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಒಟ್ಟು 44 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಸಿಸಿ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿ: 2003ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಶ್ರೀನಾಥ್, 2006ರಿಂದ ಐಸಿಸಿ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2010ರಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಎಲೈಟ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದ ಅವರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ನೂರಾರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.