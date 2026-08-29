Neeraj Chopra Out Of Asian Games : ಭಾರತದ ಭರವಸೆ, ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತಗಾರ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ಪಾದದ ಸ್ನಾಯುರಜ್ಜು (ಲಿಗಮೆಂಟ್) ಹರಿದ ಕಾರಣ ಮುಂಬರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮುಂಬರುವ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಹೌದು.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಲೂಸಾನ್ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ತರಬೇತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರಜ್ ಅವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡದ ಸಲಹೆಯಂತೆ, ಅವರು ಈ ಋತುವಿನ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4–5 ರಂದು ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ ಫೈನಲ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11–13 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಹಾಗೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ರಿಂದ ಜಪಾನ್ನ ಐಚಿ-ನಗೋಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ನೀರಜ್ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್
ತಮ್ಮ ಗಾಯದ ಕುರಿತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ, ಸುದೀರ್ಘ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಂತರ ಲೂಸಾನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸೀಸನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತದೊಂದಿಗೆ ತಾವು ಬಯಸಿದ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತರಬೇತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾದದ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಹರಿದಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ, ಈ ಋತುವಿನ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರವುಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮರಳುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರುವುದು ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಹಿನ್ನಡೆಗಳು ಕ್ರೀಡಾ ಜೀವನದ ಭಾಗ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, ಈಗ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವುದರ ಮೇಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರ್ಷ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಬೆನ್ನಿನ ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ, ಕ್ರಮೇಣ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಗಾಯದ ನಂತರ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದ್ದ ನೀರಜ್ ದೋಹಾ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ 85.69 ಮೀಟರ್ ಎಸೆತ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 85.83 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಲೂಸಾನ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ 88.05 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಋತುವಿನ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಪೀಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ಎದುರಾದ ಈ ಅನೀರಿಕ್ಷಿತ ಗಾಯವು, ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಈ ವರ್ಷದ ಕ್ರೀಡಾ ಪಯಣಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆ ಒಡ್ಡಿದೆ.