ಬೌಲರ್‌ ಜೀಶಾನ್ ಅನ್ಸಾರಿ, ಕ್ರೀಸ್‌ ತೊರೆದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ಗೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನನ್ನು ಮಾತನಾಡದೇ ಕಿಶನ್‌ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 22, 2026, 04:26 PM IST
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್‌.. ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಲು ನಾವು ಬರಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿರೋ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌!
camera icon7
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್‌.. ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಲು ನಾವು ಬರಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿರೋ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌!
7kg ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡೇ, T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದಲೂ ದೂರ ಉಳಿದೆ.. ಸಾಲು ಸಾಲು ನೋವು, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಭಾವುಕ!
camera icon7
7kg ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡೇ, T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದಲೂ ದೂರ ಉಳಿದೆ.. ಸಾಲು ಸಾಲು ನೋವು, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಭಾವುಕ!
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ದೇ ಪುರುಷರು ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪೇ ಬೋಳು ತಲೆಗೆ ಕಾರಣ..! ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ
camera icon5
Hair Loss
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ದೇ ಪುರುಷರು ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪೇ ಬೋಳು ತಲೆಗೆ ಕಾರಣ..! ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ
DA Hike: ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ..!
camera icon6
Dearness Allowance
DA Hike: ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ..!
Jeeshan Ansari gives big send off to Ishan Kishan: ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ (SRH)ದ ಮಧ್ಯಂತರ ನಾಯಕ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಜೀಶಾನ್ ಅನ್ಸಾರಿ (Zeeshan Ansari) ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಔಟ್‌ ಆಗಿ ಭಾರೀ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್‌ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೌಲರ್‌ ಜೀಶಾನ್ ಅನ್ಸಾರಿ, ಕ್ರೀಸ್‌ ತೊರೆದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ಗೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ. 

ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಎಂಟನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 26 ವರ್ಷದ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಜೀಶಾನ್ ಅನ್ಸಾರಿ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ರನ್ನ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸೆಂಡ್‌ಆಫ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಜೀಶಾನ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಹಾಕಿದ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಿಶನ್ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಆದರೆ, ಮುಂದಿನಜೀಶನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಅವರು ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದರು. ಆದರೆ ಆ ಬಾಲ್ ಫೀಲ್ಡರ್‌ಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು. ಕಿಶನ್ ಔಟ್ ಆದ ನಂತರ ಬೌಲರ್ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತನಾಡದಂತೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಜೀಶಾನ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್‌ ಅವರು ನಕ್ಕರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಜೊತೆ CSK ಮ್ಯಾಚ್‌ ಯಾವಾಗ.. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್‌ ಮಜಾ ಕೊಡೋ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಇದೆ ಮಾರಿಹಬ್ಬ!

ಭಾರತ ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಂತರ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಉಪನಾಯಕರಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ಯಾಟ್‌ ಕಮಿನ್ಸ್‌ ಅವರು ಬೆನ್ನು ನೋವಿನ ಗಾಯದಿಂದ ಬಳುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಇನ್ನು ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಜೊತೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್‌ 28 ರಂದು ಆಡಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್‌.. ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಲು ನಾವು ಬರಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿರೋ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌!

 

