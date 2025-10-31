ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಯಾರು? ಹಾಕಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಗೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇಗೆ?

Jemimah Rodrigues: 2025 ರ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದಾಗ, ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಅಜೇಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಈ ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಯಾರು? ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಕಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಹೇಗೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ...
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂಬೈನ ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ತಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಕ ನಗು ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 2018 ರಲ್ಲಿ 17 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ನವಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 339 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ 2 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 59 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಜೆಮಿಮಾ ಪಂದ್ಯದ ತಿರುವು ಪಡೆದರು. ಅವರು 115 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಶತಕ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಶತಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು 134 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 14 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 127 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು, ಭಾರತವನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.
ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ.. ಭಾರತೀಯ ವನಿತೆಯರ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಪೀಸ್ ಪೀಸ್
ಜೆಮಿಮಾ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ನಿಪುಣ ಹಾಕಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯೂ ಹೌದು. ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ಅವರು 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಹಾಕಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಹುಮುಖ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವವೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಚುರುಕುತನ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಪರ ಆಡುವ ಜೆಮಿಮಾ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. 2017 ರಲ್ಲಿ, 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ದೇಶೀಯ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಅಜೇಯ 202 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ನಂತರ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.
WWC 2025 Semi Final: ಜೆಮಿಮಾ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಆಸೀಸ್ ಉಡೀಸ್... 7 ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು: ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ
ಅವರು 2017-18ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐನ ವರ್ಷದ ಜೂನಿಯರ್ ದೇಶೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ೨೦೧೮ ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೇಶೀಯ ಜೂನಿಯರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಗಾಗಿ ಜಗಮೋಹನ್ ದಾಲ್ಮಿಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದರು. ಮಹಿಳಾ ಐಪಿಎಲ್ನ ಮೊದಲ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ, ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಅವರನ್ನು 2.2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು.
ಜೆಮಿಮಾ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು 2022 ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ