ಟೀಂ ನಿಂದ ನನ್ನ ಹೊರಹಾಕಲಾಯಿತು, ಪ್ರತಿದಿನ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೆ..! ರೋಚಕ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಜೆಮಿಮಾ

Jemimah Rodrigues century : ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೀಡಿದ್ದ 339 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಭಾರತ 48.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತಲುಪಿತು. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡವು ಸಾಧಿಸಿದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಇದಾಗಿದೆ.
ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿ. ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ 134 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 127 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಜೆಮಿಮಾಗೆ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ 88 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 89 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಂತರ ಜೆಮಿಮಾ ಭಾವುಕರಾದರು. "ಇಂದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯವಾಯಿತು. ನನ್ನನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಮುಂದೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು" ಎಂದು ಜೆಮಿಮಾ ಹೇಳಿದರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನಾನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಾಯಿ, ತಂದೆ, ನನ್ನ ತರಬೇತುದಾರ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಜೆಮಿಮಾ ಭಾವುಕರಾದರು.
ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ನಾನು ಸ್ನಾನಗೃಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದು 50 ಅಥವಾ 100 ರನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಶತಕದ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸಲಿಲ್ಲ. ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನನ್ನನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನವಿ ಮುಂಬೈ ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ತಂಡವನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಜೆಮಿಮಾ ಹೇಳಿದರು.