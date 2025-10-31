English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಟೀಂ ನಿಂದ ನನ್ನ ಹೊರಹಾಕಲಾಯಿತು, ಪ್ರತಿದಿನ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೆ..! ರೋಚಕ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಜೆಮಿಮಾ

ಟೀಂ ನಿಂದ ನನ್ನ ಹೊರಹಾಕಲಾಯಿತು, ಪ್ರತಿದಿನ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೆ..! ರೋಚಕ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಜೆಮಿಮಾ

Jemimah Rodrigues : ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೀಡಿದ್ದ 339 ರನ್ ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ 48.3 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜೆಮಿಯಾ ಹೇಳಿಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 31, 2025, 01:47 PM IST
    • ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
    • ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೀಡಿದ್ದ 339 ರನ್ ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ 48.3 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
    • ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜೆಮಿಯಾ ಹೇಳಿಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ..

Trending Photos

ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ? ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾದ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ರಿವೀಲ್‌!
camera icon6
kannada bigboss actress Shobha Shetty
ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ? ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾದ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ರಿವೀಲ್‌!
13,000 ರೂ. ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ : ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ ಸಂತಸ
camera icon6
Gold price
13,000 ರೂ. ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ : ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ ಸಂತಸ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ : ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು 65ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ
camera icon7
Govt Rulles
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ : ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು 65ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ: ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ
camera icon6
EPFO Pension Rules
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ: ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ
ಟೀಂ ನಿಂದ ನನ್ನ ಹೊರಹಾಕಲಾಯಿತು, ಪ್ರತಿದಿನ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೆ..! ರೋಚಕ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಜೆಮಿಮಾ

Jemimah Rodrigues century : ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೀಡಿದ್ದ 339 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಭಾರತ 48.3 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತಲುಪಿತು. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡವು ಸಾಧಿಸಿದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಇದಾಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿ. ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ 134 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 127 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಜೆಮಿಮಾಗೆ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ 88 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 89 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಂತರ ಜೆಮಿಮಾ ಭಾವುಕರಾದರು. "ಇಂದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯವಾಯಿತು. ನನ್ನನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಮುಂದೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು" ಎಂದು ಜೆಮಿಮಾ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಫೈನಲ್‌ ತಲುಪಲು ಕಾರಣ ಈ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌..! ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಸೋಲಿಸೋಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನಾನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಾಯಿ, ತಂದೆ, ನನ್ನ ತರಬೇತುದಾರ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಜೆಮಿಮಾ ಭಾವುಕರಾದರು. 

ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ನಾನು ಸ್ನಾನಗೃಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದು 50 ಅಥವಾ 100 ರನ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಶತಕದ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸಲಿಲ್ಲ. ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನನ್ನನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನವಿ ಮುಂಬೈ ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ತಂಡವನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಜೆಮಿಮಾ ಹೇಳಿದರು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

India vs Australiawomen world cup semi finaljemimah rodrigues centuryJemimah Rodrigues emotional

Trending News