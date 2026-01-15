ಹೃದಯ ಛಿದ್ರವಾಯಿತು.. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೋವು ಹಂಚಿಕೊಂಡ RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌..

ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದ ಟಿ20 ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೂ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ವೇಳೆ ಆಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ವರ್ಲ್ಡ್ಕಪ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಗನೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದಿದ್ದರೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮೌನ ಮುರಿದ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು, ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಕಂಡು ನನಗೆ ಹೃದಯವೇ ಛಿದ್ರವಾದಂತೆ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಂಡದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟಿರುವುದು ಯಾಕೆ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾದಂತೆ ಆಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟಿರುವುದು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವವರು ನೀಡಿದ ಕಾರಣವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಸರಿ ಎನಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಭಾರತದ ಒಡಿಐ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಯಂತೆ ಫಿನೀಶರ್ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಇಶಾನ್ ಶರ್ಮಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
