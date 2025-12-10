English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಆಡಿದ್ದೇ 13 ಟಿ20 ಮ್ಯಾಚ್‌.. ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಯಂಗ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌..!

ಆಡಿದ್ದೇ 13 ಟಿ20 ಮ್ಯಾಚ್‌.. ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಯಂಗ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌..!

ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಬದಲಿಗೆ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಆಗಿ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಜಿತೇಶ್‌ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 10, 2025, 12:14 PM IST
  • ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದರು?
  • ಎಂ.ಎಸ್‌ ಧೋನಿ ಈರೆಗೂ ನಂಬರ್‌ ಒನ್‌ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ
  • ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಜಿತೇಶ್‌

ಆಡಿದ್ದೇ 13 ಟಿ20 ಮ್ಯಾಚ್‌.. ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಯಂಗ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌..!

ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಅಮೋಘವಾದ ವಿಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಆರಂಭದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕಳಪೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೂ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ‌ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ತಂಡದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ಸದ್ಯ ಇದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌, ಮಹತ್ತರ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಜೊತೆಗಿನ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಜಿತೇಶ್‌ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಬದಲಿಗೆ ಜಿತೇಶ್‌ಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೊಟ್ಟ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಲೆಜೆಂಡರಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್‌ ಧೋನಿಯ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಕತಾಳಿ ಎಂಬಂತೆ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಕಟಕ್‌ನ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಎಂ.ಎಸ್‌ ಧೋನಿ ಅವರು ಇದೇ ಕಟಕ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 2017ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳನ್ನು ಔಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಜಿತೇಶ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು 4 ಕ್ಯಾಚ್‌ ಪಡೆದು ನಾಲ್ವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳನ್ನು ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದ ಜಿತೇಶ್‌ ಶರ್ಮಾ, ಧೋನಿಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಈ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಈಗಲೂ ಧೋನಿಯೇ ನಂಬರ್‌ ಇದ್ದಾರೆ.

ಒಡಿಶಾದ ಬಾರಾಬತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಆರು ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 176 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಅನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟೀಮ್‌ ಕೇವಲ 74 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್‌ ಆಗಿ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಭಾರತ ಯುವ ಪಡೆ 101 ರನ್‌ಗಳ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Ind vs Sa T20; ಗಿಲ್‌, ಸಂಜು ಇಬ್ಬರೂ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಲೆನೋವು.. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿನಾ?

ಭಾರತದ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಔಟ್‌ ಮಾಡಿರುವುದು

2018ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ 5 ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು   
2010ರಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನ್‌ ಜೊತೆ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ 4 ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು 
2012ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಧೋನಿ 4 ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು 
2017ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜೊತೆ ಧೋನಿ 2 ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳು, 2 ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು 
2022ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಜೊತೆ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ 3 ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳು, 1 ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು
2025ರಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ 4 ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದ ತಂದೆ.. ಅಪ್ಪನ ಮಾತಿಗೆ ಮಗಳಿಗೆ ಮುಜುಗರ, ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

