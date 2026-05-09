ಪೇಸ್ ಬೌಲರ್ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಅವರು 19 ವರ್ಷಗಳ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆರು ಬಾಲ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸತತ ಹನ್ನೊಂದು ಎಸೆತಗಳನು ಎಸೆದರು.
Jofra Archer bowled 11 balls in an over: ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ ಬೌಲರ್ನಿಂದಲೇ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಓವರ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆರು ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲ, ಒಂದು ಓವರ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎಸೆದು ಕೆಟ್ಟದಾದ ದಾಖಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ರಾಜಸ್ತಾನದ ಪೇಸ್ ಬೌಲರ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಅವರು 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳಫೆ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಓವರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಜೈಪುರದ ಸವಾಯಿ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ತಾನದ ನಾಯಕ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭದ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಪೇಸ್ ಬೌಲರ್ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಅವರು 19 ವರ್ಷಗಳ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆರು ಬಾಲ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸತತ ಹನ್ನೊಂದು ಎಸೆತಗಳನು ಎಸೆದರು. ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ನಾಲ್ಕು ವೈಡ್ಗಳು, ಒಂದು ನೋ ಬಾಲ್ ಎಸೆದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ಗೆ 5 ರನ್ಗಳನ್ನು ಹರಿದು ಬಂದವು. ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 18 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಭಾರೀ ಟೀಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾದರು.
ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನು ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಬೌಂಡರಿ ಹೊಡೆದರು. ನಂತರ ಆರ್ಚರ್ ಎರಡನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ವೈಡ್ ಹಾಕಿದರು. ನಂತರ ಸುದರ್ಶನ್ ಮುಂದಿನ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಆರ್ಚರ್ ಒಂದು ನೋ ಬಾಲ್, ವೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಫೋರ್, ವೈಡ್, ವೈಡ್, ನೋ ರನ್, ಒಂದು ರನ್, ಎರಡು ರನ್ ಮತ್ತು 1 ರನ್ ನೀಡಿದರು. ಇದು ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಹೀಗಿತ್ತು. ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 11 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎಸೆದು ಆಟಗಾರರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾದರು. 19 ವರ್ಷಗಳ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 11 ಎಸೆತಗಳ ಓವರ್ ಎಸೆದ ಮೊದಲ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ತಾನ ತಂಡವು ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಬದಲಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರು ರಾಜಸ್ತಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡವು ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ತಲಾ 12 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ರಾಜಸ್ತಾನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಗುಜರಾತ್ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡವು 14 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 11 ಬಾಲ್ಗಳ ಓವರ್ ಹಾಕಿದ ಬೌಲರ್ಸ್
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್- ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ, 2023 (19ನೇ ಓವರ್)
ತುಷಾರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ- ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧ, 2023 (4ನೇ ಓವರ್)
ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್- ವಿರುದ್ಧ ಕೆಕೆಆರ್, 2025 (13ನೇ ಓವರ್)
ಸಂದೀಪ್ ಶರ್ಮಾ- ದೆಹಲಿ ವಿರುದ್ಧ, 2025 (20ನೇ ಓವರ್)
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ- ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ, 2025 (8ನೇ ಓವರ್)
ಅರ್ಷ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್- ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ, 2026 (20ನೇ ಓವರ್)
ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್- ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ, 2026 (1ನೇ ಓವರ್)