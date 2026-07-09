Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿನ ಔಟ್‌ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ.. Ind vs Eng T20 ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರಿವೀಲ್‌!

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿನ ಔಟ್‌ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ.. Ind vs Eng T20 ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರಿವೀಲ್‌!

ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 14 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಣಾರ್ಭಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 

Written ByBhimappa
Published: Jul 09, 2026, 11:32 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 11:32 PM IST
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿನ ಔಟ್‌ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ.. Ind vs Eng T20 ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರಿವೀಲ್‌!
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ₹30,000 ಕೋಟಿ ಮೆಗಾ IPOಗೆ NSE ಸಿದ್ಧತೆ; ಭಾರತದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸಾಧ್ಯ!
NSE IPO 202647 min ago
2
Ram Mandir Hundi Theft Mental Humiliation56 min ago
3
Minister Ramalinga Reddy2 hrs ago
4
rashmika mandanna2 hrs ago
5
FIFA World Cup 20263 hrs ago