Vaibhav Sooryavanshi vs Jofra Archer: ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ವೈಭವ್ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕುಸಿದಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಬಾರಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟಿ20ಐನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 14 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಣಾರ್ಭಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೇವಲ 13 ರನ್ಗೆ ಆಟ ಮುಗಿಸಿದರು. ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 15 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. 4 ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಕೇವಲ 13.5 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 168 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 57 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಹೊರ ನಡೆದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವೇಗಿ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಆರ್ಚರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಬಾಲ್ ಎಸೆದು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೋಫ್ರಾ, ವೈಭವ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ನಿರೂಪಕ ಆರ್ಚರ್ ಅವರು ಚೆಂಡನ್ನು ನೆಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಸೆದರು ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಆರ್ಚರ್ ಅವರು ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳದೇ ನಂತರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರ ಜೋಫ್ರಾಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆರ್ಚರ್ ತಮ್ಮದೇ ಆಟಗಾರನ ವಿಕೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಈಗ, ವೈಭವ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಆರ್ಚರ್ ತಮ್ಮ ಆಯುಧವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಭಾರತವನ್ನು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟು ವೈಭವ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.