ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 30 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ತಂಡವಾಗಿದೆ.
Jofra Archer strike knocks PBKS, KKR out: IPL ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ 30 ರನ್ಗಳಿಂದ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ತಂಡವಾಗಿ ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕೆಕೆಆರ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ತಾನ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಪಂಜಾಬ್, ಕೆಕೆಆರ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಪ್ರವೇಶ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿಜಯಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಕನಸು ನುಚ್ಚುನೂರಾಗಿದೆ.
ಭಾನುವಾರ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು. ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಸ್ಕೋರ್ 33 ರನ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ, ಆರ್ಆರ್ ತಂಡವು ಇಬ್ಬರೂ ಓಪನರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಭಾರೀ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 27, ಮತ್ತು ಐದನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ಔಟಾದರು. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಾಳ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೀಪಕ್ ಚಾಹರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಮನ್ ಧೀರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದು ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕವು ರಾಜಸ್ತಾನದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಿತು. ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 200 ಗಡಿ ದಾಟಿಸಿತು. ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ 38, ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ 14, ದಾಸುನ್ ಶನಕ 29, ಡೊನೊವನ್ ಫೆರೇರಾ 18 ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 32 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಶಾರ್ದುಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರು ಜೀವದಾನದ ಪಡೆದು 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 19 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಮುಂಬೈ ಪರ ದೀಪಕ್ ಚಾಹರ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ದುಲ್ ಠಾಕೂರ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬುಮ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮುಂಬೈ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಿಗಿ ಸಡಿಲಿಸಿತು ಎನ್ನಬಹುದು.
ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 30 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ತಂಡವಾಗಿದೆ. 7ನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜಸ್ತಾನ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ತಾನ್ ತಂಡ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 8 ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದು, 6ರಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟು 16 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್ನ Eliminator ನಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಹೋರಾಡಲಿದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್- 1 ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ತಂಡ ಸೆಣಸಾಡಲಿವೆ.
ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್- 1ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ತಾನ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂತಹ ತಂಡ, ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್- 1ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಆಡಲಿದೆ. Qualifier 2 ಪಂದ್ಯ ಮೇ 29 ರಂದು ನ್ಯೂ ಚಂಡೀಗಢ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಗುಜರಾತ್ನ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೇ 31 ರಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) May 24, 2026