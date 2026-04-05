Gujarat Titans vs Rajasthan Royals: ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ 9ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಕೇವಲ 6 ರನ್ಗಳ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 210 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪೇರಿಸಿತು. ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಗುಜರಾತ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೇವಲ 204 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 6 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲು ಕಾಣಬೇಕಾಯಿತು.
ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಗುಜರಾತ್ ಉತ್ತರ ಆರಂಭವನ್ನೇ ಮಾಡಿತ್ತು. 78 ರನ್ಗೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಗುಜರಾತ್ ನಂತರ 155 ರನ್ಗಳಿಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ನಂತರ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕಗಿಸೋ ರಬಾಡ ಸೋಲಿನ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಗೆ ತಂದರು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಗತಿಯೇ ಬದಲಾಯಿತು. ಇನ್ನೇನು ಗುಜರಾತ್ ಗೆದ್ದೇಬಿಟ್ಟಿತು ಅನ್ನೋವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಎದುರಾಯಿತು.
18ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಗುಜರಾತ್ 196 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ತಂಡಕ್ಕೆ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. 19ನೇ ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಕೇವಲ 4 ರನ್ ನೀಡಿದರು. ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಚರ್ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೇ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ಗೆ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 11 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತುಷಾರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನೇ ವೈಡ್ ಎಸೆದರು. ಈ ವೇಳೆ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಕೇವಲ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿತ್ತು.
ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಗೆಲುವು ಸುಲಭ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತುಷಾರ್ ಮೊದಲ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಸೇರಿ ಕೇವಲ 4 ರನ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ ಗೆಲುವಿಗೆ 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿತ್ತು. 5ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆಯುವ ಆತುರದಲ್ಲಿ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿದರು. 19ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ರನ್ ನೀಡಿದ್ದ ಆರ್ಚರ್ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಗುಜರಾತ್ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ ಸೋಲಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರೋಚಕ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಚರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.