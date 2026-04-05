IPL 2026: ಈ ಆಟಗಾರನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ನಿಂದಲೇ ಗುಜರಾತ್‌ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ಥಾನ್‌ ಗೆದ್ದಿದ್ದು..!

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 5, 2026, 01:56 PM IST
  • ಗುಜರಾತ್‌ ವಿರುದ್ಧ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್‌
  • ಸೋಲಿನ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶಾಕ್‌
  • ಗುಜರಾತ್‌ ತಂಡದ ಸೋಲಿಗೆ ಈ ಆಟಗಾರನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ ಕಾರಣ

EPFO ಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿದರ ಶೇ. 10ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರಿಂದಲೇ ಸಿಕ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
EPFO ಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿದರ ಶೇ. 10ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರಿಂದಲೇ ಸಿಕ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಭಯವೇ? ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಬೆಳೆಸಿ, ವಿಷಜಂತುಗಳನ್ನು ದೂರ ಓಡಿಸಿ!
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಭಯವೇ? ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಬೆಳೆಸಿ, ವಿಷಜಂತುಗಳನ್ನು ದೂರ ಓಡಿಸಿ!
Gold Loan: ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾವಣೆ.. ಬರಲಿದೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ!
Gold Loan: ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾವಣೆ.. ಬರಲಿದೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ!
ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಆಮದು ಆಗುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ!
ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಆಮದು ಆಗುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ!
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals: ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ 9ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್‌ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ಥಾನ್‌ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಕೇವಲ 6 ರನ್‌ಗಳ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್‌ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 210 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪೇರಿಸಿತು. ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಗುಜರಾತ್‌ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೇವಲ 204 ರನ್‌ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 6 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲು ಕಾಣಬೇಕಾಯಿತು. 

ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತದ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಗುಜರಾತ್‌ ಉತ್ತರ ಆರಂಭವನ್ನೇ ಮಾಡಿತ್ತು. 78 ರನ್‌ಗೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಗುಜರಾತ್‌ ನಂತರ 155 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ನಂತರ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕಗಿಸೋ ರಬಾಡ ಸೋಲಿನ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಗೆ ತಂದರು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ 2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಗತಿಯೇ ಬದಲಾಯಿತು. ಇನ್ನೇನು ಗುಜರಾತ್‌ ಗೆದ್ದೇಬಿಟ್ಟಿತು ಅನ್ನೋವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಎದುರಾಯಿತು.

18ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಗುಜರಾತ್‌ 196 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ತಂಡಕ್ಕೆ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15 ರನ್‌ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. 19ನೇ ಓವರ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್‌ ಕೇವಲ 4 ರನ್‌ ನೀಡಿದರು. ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಚರ್‌ ಗುಜರಾತ್‌ಗೆ ರನ್‌ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೇ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್‌ಗೆ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 11 ರನ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ತುಷಾರ್‌ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನೇ ವೈಡ್‌ ಎಸೆದರು. ಈ ವೇಳೆ ಗುಜರಾತ್‌ಗೆ ಕೇವಲ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ರನ್‌ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿತ್ತು. 

ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್‌ ಗೆಲುವು ಸುಲಭ  ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ತುಷಾರ್‌ ಮೊದಲ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ವೈಡ್‌ ಸೇರಿ ಕೇವಲ 4 ರನ್‌ ನೀಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಗುಜರಾತ್‌ ಗೆಲುವಿಗೆ 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ರನ್‌ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿತ್ತು. 5ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಹೊಡೆಯುವ ಆತುರದಲ್ಲಿ ರಶೀದ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರು ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್‌ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್‌ ನೀಡಿದರು. 19ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ರನ್‌ ನೀಡಿದ್ದ ಆರ್ಚರ್‌ ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಗುಜರಾತ್‌ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಗುಜರಾತ್‌ ಸೋಲಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರೋಚಕ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಚರ್‌ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

IPL 2026GT Vs RRRashid KhanJofra ArcherTushar Deshpande

