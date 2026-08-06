jos butler creates history: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಅವರು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜೋಶ್ ಬಟ್ಲರ್ ಅವರು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಹ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಲಾಗದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರುವ ಜೋಶ್ ಬಟ್ಲರ್ ಅವರು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲೀಗ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಸೂಪರ್ಜೈಂಟ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್, ವೆಲ್ಷ್ ಫೈರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 51 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಜೋಶ್ ಬಟ್ಲರ್ ಅವರು ಟಿ20ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಬಟ್ಲರ್ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ದಾಖಲೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಅನುಭವಿ ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು.
ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಅವರು 746 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 14,803 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ, ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ಲರ್ ಕೇವಲ 522 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 14,833 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಜೋಶ್ ಬಟ್ಲರ್ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್ಗಳನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 138 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4,646 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ 160 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4,212 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಳಿದ ರನ್ಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಟಿ20 ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ, ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ ನಾನು ನನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನೀವು ಆಟಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ಹೊರಡುತ್ತೀರಾ? ಅಥವಾ ನೀವು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಾ?. ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬಟ್ಲರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜೋಶ್ ಬಟ್ಲರ್ ಎರಡನೇ ಮಾರ್ಗ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಲು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನ ದಾಖಲೆಯೂ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಹುಡುಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈ ಶಿಖರದ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜೋಶ್ ಬಟ್ಲರ್ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2 ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನನ್ನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.