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ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ರೆಕಾರ್ಡ್‌.. ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್!

ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ ನಾನು ನನ್ನ ಫಾರ್ಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 06, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 05:08 PM IST
ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ರೆಕಾರ್ಡ್‌.. ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ರೆಕಾರ್ಡ್‌.. ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್!
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