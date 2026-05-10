Josh Inglis hits half-century off just 17 balls: ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್ ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಕೇವಲ 17 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ಪರ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ವಿಫಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾದರು ಎನ್ನಬಹುದು. ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂ ಚಿದಂಬರಂ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ನ 53ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರುತರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ ಲಕ್ನೋ ತಂಡ ನಿಗದಿತ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 204 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ನೋ ಪರವಾಗಿ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಹಾಗೂ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ 10 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದರು.
ಆದರೆ ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಚೆನ್ನೈ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಅವರು, ಎರಡನೇ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 17 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 33 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಅವರು 10 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಮೇತ 85 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಲಕ್ನೋ ತಂಡ ಕೇವಲ 3.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿಸಿದರು. ಸಿಎಸ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ರನ್ಗಳನ್ನು ಲಕ್ನೋ ತಂಡ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ಅವರು ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೇವಲ 15 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿಯೂ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ಅವರು ಹಾಫ್ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಅವರು, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 17 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಹಬಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 43 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾದರು.
LSG ತಂಡದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾದ 50 ರನ್ಸ್
15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ RCB ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಧಶತಕ, 2023
16 ಬಾಲ್ಗಳು ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಧಶತಕ 2026
17 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ CSK ವಿರುದ್ಧ 2026
18 ಬಾಲ್ಗಳು ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ SRH ವಿರುದ್ಧ 2025
19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ 2024