  • ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತಾರೆ! 30 ಲೀಟರ್ ಎದೆಹಾಲು ದಾನ ಮಾಡಿದ ಜ್ವಾಲಾ ಗುಟ್ಟಾ..

Jwala gutta: ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಜ್ವಾಲಾ ಗುಟ್ಟಾ 30 ಲೀಟರ್ ಎದೆಹಾಲು ದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅನೇಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 16, 2025, 09:37 AM IST
  • ಐವಿಎಫ್ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಜ್ವಾಲಾ ಗುಟ್ಟಾ.
  • ಎದೆ ಹಾಲು ದಾನ ಮಾಡಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದ ಜ್ವಾಲಾ ಗುಟ್ಕಾ.
  • ತಾಯಂದರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂನ್‌ ತಾರೆ.

Jwala gutta: ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತಾರೆ ಜ್ವಾಲಾ ಗುಟ್ಟಾ ತಾಯ್ತನ ಎಂದರೇನು ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ, ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಈಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ನೀವು ನಿಜವಾದ ಚಾಂಪಿಯನ್" ಎಂದು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರು, ಅವರು ತಮ್ಮ 30 ಲೀಟರ್ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿರುವುದು. ಎದೆ ಹಾಲಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಾಯುವ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಅನೇಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗುತ್ತಾ, ನಿಜವಾದ ತಾಯ್ತನವೆಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜ್ವಾಲಾ ಗುಟ್ಟಾ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತಾರೆ ಎಂದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಜ್ವಾಲಾ, ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಂಡೇಜರಿ ಗಲ್ಲಂತೈಯಿಂಡೆ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು 2021 ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ನಟ ವಿಷ್ಣು ವಿಶಾಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.

ವಿಷ್ಣು ವಿಶಾಲ್ ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲಾ ಗುಟ್ಟಾ ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೀರಾ ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಪೋಷಕರಾದರು. ತಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, NICU ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 30 ಲೀಟರ್ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಹೊಸ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜ್ವಾಲಾ ಗುಟ್ಟಾ ಐವಿಎಫ್ ಮೂಲಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. 'ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆವು. ಅವೆಲ್ಲವೂ ವಿಫಲವಾದವು. ನಾವು ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ, ನಟ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ನಮಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋದೆವು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಐಪಿಎಫ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಯಿತು.' ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯ್ತನದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 
 

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

