  • Kannada News
  • Sports
  • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನಡ್ಕ ಧನ್ವಿಗೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನಡ್ಕ ಧನ್ವಿಗೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕ

National Shooting Competition: ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಮಾರ್ ಸುರೇಂದರ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾನಡ್ಕ ಧನ್ವಿಗೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಲಭಿಸಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Nov 5, 2025, 10:31 AM IST
  • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ಕುವರಿಗೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕ
  • ಅ.2ರಿಂದ ನ.4 ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಇಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶೀಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ
  • ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ 2000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನಡ್ಕ ಧನ್ವಿಗೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕ

National Shooting Competition: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಕಾನಡ್ಕ ಧನ್ವಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೈಫಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಚೆನೈನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ  ಅ.2ರಿಂದ ನ.4 ರವರೆಗೆ ನಡೆದ 27ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಮಾರ್ ಸುರೇಂದರ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶೀಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾನಡ್ಕ ಧನ್ವಿ 10 ಮೀ. ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ  ಸಬ್ ಯೂತ್ ಮಹಿಳೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ  ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕೊಡಗು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ 2000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವ ಶೂಟರ್‌ಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾನಡ್ಕ ಧನ್ವಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. 

ಕಾನಡ್ಕ ಧನ್ವಿ ಮೂಲತಃ ಮರಗೋಡಿನ ಕೃಷಿಕ ಕಾನಡ್ಕ ಅನೀಶ್ ಮತ್ತು ಆಶೀತ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡೆಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ  ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ತರಬೇತುದಾರ ಶರಣೇಂದ್ರ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ  ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕನಸು ಬಿಟ್ಟು ಮಗಳ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದ ತಂದೆ! ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದಿದೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಯಶೋಗಾಥೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಗೆ ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. 2 ಪಂದ್ಯಗಳ ನಿಷೇಧ..! ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

National Shooting Competitionshooting championshipBronze Medal for Kanadka DhanviKanadka DhanviBronze medal

