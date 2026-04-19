ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲೇ IPL ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಕನ್ನಡಿಗ.. ಈಗಲೂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್‌ ಕಾಯುತ್ತಿರೋ ಪಾಂಡೆ!

Kannadiga Manish Pandey: ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ರಾಜಸ್ತಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದು ರಾಜಸ್ತಾನ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4 ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲೋಪ್ಪಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಏಳುಬೀಳುಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗನೊಬ್ಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
19 ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡಿಗ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈಗ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರಂತೆಯೇ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಕೂಡ ಐಪಿಎಲ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯೂ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ.
ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರು 2009ರ ಮೇ 21ರಂದು ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 73 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 114 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. 2016ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದಾಗ, ಸನ್ಷೆಷನ್ ಯಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ವೈಭವ್ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಬೆಂಚ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಕೇವಲ 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 73 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 114 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದಾಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹುಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇಂದು ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೂ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಕೆಕೆಆರ್ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ 75 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ.
ಮನೀಷ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ 174 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 29.42 ಸರಾಸರಿ ಹಾಗೂ 121.52 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 3,942 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಶತಕ ಮತ್ತು 22 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಇವೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮನೀಷ್ ಪಾಂಡೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಆರ್ಸಿಬಿ, ಪುಣೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್, ಕೆಕೆಆರ್, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 7 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Manish Pandey- the brilliant batsman who secured the 2014 IPL trophy for KKR is currently sitting on the bench.#CSKvsKKR #IPL2026 pic.twitter.com/OJJrsKKcVn
— AtifOnCricket 🏏 (@cricatif) April 14, 2026