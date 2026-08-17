/ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಎದುರು ಮಿಂಚಿದ್ದ ಕನ್ನಡಿಗ!.. ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್‌ ಮಾಡಿದ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್

Devdutt padikkal achieves: ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದಲ್ಲಿ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸಿರುವ ಭಾರತದ ಉಪನಾಯಕ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಈ ಯುವ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕ ಗಳಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ; ಇದನ್ನು ಅವರು 'ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 77 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು, ಭಾರತ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು 73ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 288/2 ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳು ಮುರಿದುಬಿದ್ದವು.
ಗಾಲೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಭಾರತ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ (ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಸಿ) 2025-27 ಸರಣಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಆರಂಭವಾದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುವ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅದ್ಭುತ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚಿದರು.
ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಮಳೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭಾರತವು ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 73 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 288 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿತು. ಪಡಿಕ್ಕಲ್ 178 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ 131 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು, ಆದರೆ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ 27 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಪರಿಧಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಿಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಕೇಶರ ನುವಂತಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದರು. ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ (32) ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು, ತ್ವರಿತ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಾನ್-ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಗೆ ಹೊಡೆದ ನಂತರ ಗೊಂದಲದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ರನೌಟ್ ಆದರು.
ನಂತರ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದು ಹಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಲಂಕಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 150 ರನ್ಗಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ರಾಹುಲ್ 77 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು ಆದರೆ ಕೈ ನೋವಿನಿಂದಾಗಿ ಚಹಾ ನಂತರ ಗಾಯಗೊಂಡು ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ನಾಯಕ ಗಿಲ್ (16) ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಆಟವಾಡಿದರು ಆದರೆ ಪ್ರಭಾತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದರು.
24 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗಂಗೂಲಿ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಪಡಿಕ್ಕಲ್
ಈ ಅದ್ಭುತ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 21 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ 3 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, 2002 ರಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಂತಕಥೆಯ ಆಟಗಾರ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. 3 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಎಡಗೈ ಬೌಲರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ (1) ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ (4) ಮತ್ತು ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ (3) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸಲೀಂ ದುರಾನಿ, ಬಾಪು ನಾಡಕರ್ಣಿ, ಅಜಿತ್ ವಾಡೇಕರ್, ಏಕನಾಥ್ ಸೋಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸುರಿಂದರ್ ಅಮರನಾಥ್ ಕೂಡ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
35 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳ ನಂತರ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶತಕ.
ಭಾರತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡವು ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ 3 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ, ಕಳೆದ 35 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಶತಕಗಳ ಬರವನ್ನು ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ. ಅದರ ನಂತರ, ಏಳು ವಿಭಿನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಯಾರೂ ಮೂರು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಗಾಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಾಗ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ XI ವಿರುದ್ಧದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಕೂಡ ಔಟಾಗದೆ 142 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಕೋಚ್ ಕೋಟಕ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಮೊದಲ ದಿನದ ಆಟದ ನಂತರ, ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಸೀತಾಂಶು ಕೊಟಕ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. "ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರು NCA ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಪಾದಚಲನೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾದದ ಆಟದ ಮೇಲೆ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಅವರು ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಆಡಲು ಅಥವಾ ಸ್ಪಿನ್ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆಡಲು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ಈ ಶತಕವು ಆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಕೊಟಕ್ ಹೇಳಿದರು.
ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ನಮ್ಯತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ ಸ್ಪಿನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ದಿನದಂದು 288/2 ಗಳಿಸುವುದು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ನೀಡಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಭಾರತ ಅದೇ ವೇಗವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸುವ ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿದೆ.