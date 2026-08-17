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ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಎದುರು ಮಿಂಚಿದ್ದ ಕನ್ನಡಿಗ!.. ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್‌ ಮಾಡಿದ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್

Devdutt padikkal achieves: ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಎದುರು ಕನ್ನಡಿಗ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕಲ್‌ ಅಬ್ಬರಿ 24 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗಂಗೂಲಿ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 17, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 05:31 PM IST
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಎದುರು ಮಿಂಚಿದ್ದ ಕನ್ನಡಿಗ!.. ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್‌ ಮಾಡಿದ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಎದುರು ಮಿಂಚಿದ್ದ ಕನ್ನಡಿಗ!.. ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್‌ ಮಾಡಿದ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್
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