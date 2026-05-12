Kannadigas Prasid Krishna, Rabada, Holder attack: ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ಕನ್ನಡಿಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ, ಕಗಿಸೋ ರಬಾಡ ಮತ್ತು ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಬಿಗ್ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಡೆ ತಲೆ ಬಾಗಿತು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟರು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಬೌಲರ್ಗಳು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ 169 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲಾಗದೇ 82 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 56ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಗುಜರಾತ್ ಪಡೆ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 169 ರನ್ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಗುರಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲಾಗದೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೋಲೋಪ್ಪಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ 12 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಎಂಟು ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ 16 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
ಗುಜರಾತ್ ಪರ ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 28 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೆನ್ನೆಲುವನ್ನ ಮುರಿದರು. ಹೋಲ್ಡರ್ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 20 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಶೈನ್ ಆದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಕಳಪೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿತು. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ರಬಾಡ ಎರಡನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅದೇ ಓವರ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆದರು.
ರಬಾಡ ಅವರ ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬಟ್ಲರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ಔಟದಾರು. ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ತಲುಪಿತು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು 23 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಆರನೇ ಓವರ್ನ ಐದನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರನ್ನು ರಬಾಡ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು ಕೇವಲ 34 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲೂ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೂಡ ಕೈಹಿಡಿಯದ ಕಾರಣ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡ 14.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 86 ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ 82 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯ ಪಡೆದಿದೆ.