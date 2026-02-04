2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯ ಆಡದಿರಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಠಮಾರಿ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಮತ್ತು 1983 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹೀರೋ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಈ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಸೋಲುವುದು ಭಾರತವಲ್ಲ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕರಿನೆರಳು ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯದ ಕುರಿತು ಉಂಟಾದ ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನೀವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಇಡೀ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ" ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಮಂಡಳಿಯು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಇಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಯುವ ಆಟಗಾರರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಗುಳ್ಳೆಗಳಂತೆ ಸಿಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಪಿಲ್ ಹೇಳಿದರು. ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಓಪನರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಯಾರು.. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11 ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಚ್ಚರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್!
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ನಿಲುವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. "ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಮ್ಮೆ ದೇಶ ಅಥವಾ ಆಟಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬಾರದು. ಆಟಗಾರರು ಆಡಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಆದರೆ ಮಂಡಳಿಯ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಅವಮಾನ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯ ಆಡದಿದ್ದರೆ, ಐಸಿಸಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಕಪಿಲ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇತರ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ಜಗತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿದ್ದರೆ, ಸದಸ್ಯತ್ವ ರದ್ದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿದರು.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಿದಾಗ, ಐಸಿಸಿ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ತಂಡವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯವು ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ತರ್ಕವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೂತುಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಚಹಾಲ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್.. ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿರೋದು ಏನು?