English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆ: ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆ: ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ

ಪ್ರಸಾದ್ ತಂಡವು ತನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಆಚರಣೆ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಗಲಭೆಯ ನಂತರ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 8, 2025, 12:09 AM IST
  • ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,307 ಮತದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು
  • ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ, ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮತ್ತು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು
  • ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮರಳಿಸುವುದು ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ

Trending Photos

ಕುಡಿಯುವ ಮುನ್ನ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆರಳದ್ದಿ ಕೆಲವು ಹನಿಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದೇಕೆ? ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಈ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ.
camera icon6
alcohol
ಕುಡಿಯುವ ಮುನ್ನ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆರಳದ್ದಿ ಕೆಲವು ಹನಿಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದೇಕೆ? ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಈ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮೊಸರಿಗೆ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ! ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ..
camera icon7
Bhringraj Powder for Hair
ಮೊಸರಿಗೆ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ! ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ..
ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಬಾಯ್‌ ಜಡ್ಡುನಾ ತಬ್ಬಿ ಮುದ್ದಾಡಿದ್ಯಾಕೆ ಧೋನಿ? ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ಯಾಕೆ? ಧೋನಿ ಜಡ್ಡು ಬಾಂಧವ್ಯ.!
camera icon6
Jadeja
ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಬಾಯ್‌ ಜಡ್ಡುನಾ ತಬ್ಬಿ ಮುದ್ದಾಡಿದ್ಯಾಕೆ ಧೋನಿ? ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ಯಾಕೆ? ಧೋನಿ ಜಡ್ಡು ಬಾಂಧವ್ಯ.!
ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಚಿನ್ನ! ಜಾಗತಿಕ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೈಸ್‌ ಮೇಕರ್‌ ಆದ ಭಾರತ
camera icon6
India gold price maker potential
ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಚಿನ್ನ! ಜಾಗತಿಕ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೈಸ್‌ ಮೇಕರ್‌ ಆದ ಭಾರತ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆ: ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಾಜಿ ಭಾರತ ವೇಗಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ) ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ದಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ (ಮೈಸೂರು) ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಎನ್. ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು 749-558 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನೇತೃತ್ವದ ‘ಟೀಮ್ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ಸ್’ ತಂಡವು ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಗೆದ್ದು ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸುಜಿತ್ ಸೋಮಸುಂದರ್ (719-588), ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಮೆನನ್ (675-632), ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಬಿ.ಎನ್. ಮಧುಕರ್ (736-571) ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಕೇವಲ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಶಿಬಿರದ ಬಿ.ಕೆ. ರವಿ (669-638) ಗೆದ್ದರು.

ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ:

ಅಧ್ಯಕ್ಷ: ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ 749 – ಕೆ.ಎನ್. ಶಾಂತಕುಮಾರ್ 558

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ: ಸುಜಿತ್ ಸೋಮಸುಂದರ್ 719 – ಡಿ. ವಿನೋದ್ ಶಿವಪ್ಪ 588

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ: ಸಂತೋಷ್ ಮೆನನ್ 675 – ಇ.ಎಸ್. ಜೈರಾಮ್ 632

ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ: ಬಿ.ಕೆ. ರವಿ 669 – ಎ.ವಿ. ಶಶಿಧರ 638

ಖಜಾಂಚಿ: ಬಿ.ಎನ್. ಮಧುಕರ್ 736 – ಎಂ.ಎಸ್. ವಿನಯ್ 571

ವಲಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು:

ಮೈಸೂರು: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಸಾದ್

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಡಿ.ಎಸ್.ಅರುಣ್

ತುಮಕೂರು: ಸಿ.ಆರ್.ಹರೀಶ್

ಧಾರವಾಡ: ವೀರಣ್ಣ ಸವದಿ

ರಾಯಚೂರು: ಕುಶಲ್ ಪಾಟೀಲ್

ಮಂಗಳೂರು: ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ

Image

ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ತಂಡವು ತನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಆಚರಣೆ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಗಲಭೆಯ ನಂತರ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ.ಚುನಾವಣೆಯ ದಿನವೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, “ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಿಂದ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲ್ಲ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೌರವದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪರ್ಯಾಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇವೆ” ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಸಾದ್ .“ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಗೆಲುವು. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮರಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇದು ಗೆಲುವು. ಇದು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಜಯ” ಎಂದು ಭಾವುಕರಾದ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದರು.

ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮರಳಿಸುವುದು ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.ಈ ವರ್ಷ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಆಚರಣೆ ವೇಳೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರಂತ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಿಂದ 11 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟ ನಂತರ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಲ್ಲ.ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,307 ಮತದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

About the Author
Venkatesh Prasad KSCA PresidentKSCA elections 2025Karnataka State Cricket Association newsKSCA election resultsVenkatesh Prasad wins KSCA

Trending News