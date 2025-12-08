ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆ: ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಾಜಿ ಭಾರತ ವೇಗಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಕೆಎಸ್ಸಿಎ) ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ದಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ (ಮೈಸೂರು) ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಎನ್. ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು 749-558 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು.
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನೇತೃತ್ವದ ‘ಟೀಮ್ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ಸ್’ ತಂಡವು ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಗೆದ್ದು ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸುಜಿತ್ ಸೋಮಸುಂದರ್ (719-588), ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಮೆನನ್ (675-632), ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಬಿ.ಎನ್. ಮಧುಕರ್ (736-571) ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಕೇವಲ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಶಿಬಿರದ ಬಿ.ಕೆ. ರವಿ (669-638) ಗೆದ್ದರು.
🚨VENKATESH PRASAD NEW PRESIDENT OF KSCA🚨
☑️ Votes to Venkatesh Prasad - 749
☑️ Votes to opponent Shanta Kumar - 558
Venkatesh Prasad previously spoke about bringing back RCB matches to Chinnaswamy now his team GAME CHANGERS won the elections
Dots are connecting for RCB… pic.twitter.com/ANtzbdvWvx
— Royal Champions Bengaluru (@RCBtweetzz) December 7, 2025
ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ:
ಅಧ್ಯಕ್ಷ: ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ 749 – ಕೆ.ಎನ್. ಶಾಂತಕುಮಾರ್ 558
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ: ಸುಜಿತ್ ಸೋಮಸುಂದರ್ 719 – ಡಿ. ವಿನೋದ್ ಶಿವಪ್ಪ 588
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ: ಸಂತೋಷ್ ಮೆನನ್ 675 – ಇ.ಎಸ್. ಜೈರಾಮ್ 632
ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ: ಬಿ.ಕೆ. ರವಿ 669 – ಎ.ವಿ. ಶಶಿಧರ 638
ಖಜಾಂಚಿ: ಬಿ.ಎನ್. ಮಧುಕರ್ 736 – ಎಂ.ಎಸ್. ವಿನಯ್ 571
ವಲಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು:
ಮೈಸೂರು: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಸಾದ್
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಡಿ.ಎಸ್.ಅರುಣ್
ತುಮಕೂರು: ಸಿ.ಆರ್.ಹರೀಶ್
ಧಾರವಾಡ: ವೀರಣ್ಣ ಸವದಿ
ರಾಯಚೂರು: ಕುಶಲ್ ಪಾಟೀಲ್
ಮಂಗಳೂರು: ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ತಂಡವು ತನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆಚರಣೆ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಗಲಭೆಯ ನಂತರ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ.ಚುನಾವಣೆಯ ದಿನವೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, “ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಿಂದ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲ್ಲ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೌರವದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪರ್ಯಾಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇವೆ” ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಸಾದ್ .“ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಗೆಲುವು. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮರಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇದು ಗೆಲುವು. ಇದು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಜಯ” ಎಂದು ಭಾವುಕರಾದ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದರು.
ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮರಳಿಸುವುದು ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.ಈ ವರ್ಷ ಆರ್ಸಿಬಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆಚರಣೆ ವೇಳೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರಂತ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಿಂದ 11 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟ ನಂತರ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಲ್ಲ.ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,307 ಮತದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.