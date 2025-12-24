ಆಫ್ರಿಕಾದಂತೆ 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್‌ ಚೇಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ.. RCB ಸ್ಟಾರ್ ಅಬ್ಬರದ ಸೆಂಚುರಿ, ದಾಖಲೆಯ ಗೆಲುವು!

ಇಂದು ನಡೆದ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕಗಳ ಮೇಲೆ ಶತಕಗಳು ಹರಿದು ಬಂದಿವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಂತೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಕೂಡ 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್ಗಳನ್ನ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಕನ್ನಡಿಗ ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ತಂಡ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಶಿಖರ್ ಮೋಹನ್ 44, ವಿರಾಟ್ ಸಿಂಗ್ 88, ಕುಮಾರ್ ಕುಶಗ್ರಾ 63 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ ನಾನೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇವಲ 33 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 11 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ತಂಡ ಐವತ್ತು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 413 ರನ್ಗಳ ಬಿಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಡೆ ದೊಡ್ಡ ಆರಂಭವನ್ನೆ ಪಡೆಯಿತು. ಓಪನರ್ಗಳಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಟಿ20 ಶೈಲಿಯಂತೆ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ 114 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾಯಕ ಮಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆದರು.
ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಸಿಕ್ಸರ್, ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 88 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಶತಕದ ಬಳಿಕವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಒಟ್ಟು 118 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿ 7 ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 147 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆದರು. ಬಳಿಕ ಕರಣು ನಾಯರ್ 29, ಸ್ಮರಣ್ 27, ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಜಿತ್ 38, ಅಭಿನವ್ ಮನೋಹರ್ 56, ಧೃವ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ 40 ರನ್ ಗಳಿಸೋ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಜಯ ತಂದರು.
ಇಡೀ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ 413 ರನ್ಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 434 ರನ್ಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಲುಪಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.