ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಹಾಗೂ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಮೋಘವಾದ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಜಯ ಗಳಿಸಿ, ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಮಿಳುನಾಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿತು. ನಾರಾಯಣ್ ಜಗಧೀಸನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರದೂಷ್ ರಂಜನ್ ಅವರ ಹಾಫ್ಸೆಂಚುರಿಯಿಂದ 49.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 288 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿತು.
ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಈ ಗುರಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಬೇಗನೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಇವರ ಬಳಿಕ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಕೂಡ 17 ರನ್ಗೆ ಔಟ್ ಆದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದರೂ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೆಲುವಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಬಂತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಓಪನರ್ ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಏಳು ಬೌಂಡರಿ ಸಮೇತ 58 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಔಟ್ ಆದರು. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರನ್ಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂದವು.
ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ತಾಳ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅವರು 77 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುವಾಗ ರನೌಟ್ ಆದರು. ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಹಾಫ್ಸೆಂಚುರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾಯಿತು. ಈ ಎಲ್ಲರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 293 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಸತತ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
